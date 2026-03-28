Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CTET Result 2026 Date: सीटीईटी 2026 रिजल्ट का इंतजार, ctet.nic.in पर कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

Mar 28, 2026 10:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

CTET Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

CTET Result 2026 Date: सीटीईटी 2026 रिजल्ट का इंतजार, ctet.nic.in पर कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

CBSE CTET Result 2026 Date and Time: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए है। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर परीक्षा के परिणाम और फाइनल आंसर-की घोषित करने की तैयारी में है।

शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसे पास करने के बाद ही वे केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होते हैं।

कब तक आ सकता है परिणाम?

आमतौर पर सीबीएसई परीक्षा संपन्न होने के 4 से 6 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर देता है। फरवरी में हुई परीक्षा के रुझानों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह तक स्कोरकार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

कितने नंबर पर होंगे पास?

CTET परीक्षा में पास होने के लिए सीबीएसई ने श्रेणीवार न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई 'मेरिट लिस्ट' नहीं बनती, बल्कि केवल पासिंग क्राइटेरिया पार करना होता है:

सामान्य श्रेणी : जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा में कम से कम 60% अंक हासिल करने होते हैं। यानी 150 नंबर के पेपर में आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है।

आरक्षित श्रेणी (OBC/SC/ST): आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% रखे गए हैं। यानी उन्हें 150 में से कम से कम 82.5 (82) अंक प्राप्त करने होंगे।

ये भी पढ़ें:CTET पास हैं? तो सरकारी नौकरी का इंतजार छोड़ें,इन 5 रास्तों पर है बहुत सारा पैसा
ये भी पढ़ें:यूपी टीईटी प्राइमरी लेवल में BEd का नाम आने से कंफ्यूजन
ये भी पढ़ें:शिक्षक बनने के लिए करें 4 वर्षीय ITEP कोर्स, NCET आवेदन की आज अंतिम तिथि

नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया

सीटेट की परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है, इसलिए पेपर के कठिनाई स्तर को समान बनाए रखने के लिए सीबीएसई 'नॉर्मलाइजेशन' पद्धति का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर कठिन था, तो उन छात्रों के अंकों को एक खास फॉर्मूले के तहत संतुलित किया जाता है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे-

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ctet.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CTET February 2026 Result' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

डिजीलॉकर में मिलेगी मार्कशीट

सीबीएसई अब फिजिकल मार्कशीट भेजने के बजाय डिजिटल मार्कशीट जारी करता है। सफल उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और मार्कशीट उनके डिजीलॉकर अकाउंट में अपलोड किए जाएंगे। यह डिजिटल सर्टिफिकेट पूरी तरह से मान्य होता है और इसकी वैलिडिटी अब आजीवन कर दी गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CBSE CTET Ctet Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, RBSE Class 5th 8th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।