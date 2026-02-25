CTET Re-exam Date 2026: सीटेट 2026 री-एग्जाम डेट जारी, तकनीकी खामियों के कारण बाधित परीक्षा अब 1 मार्च को
CTET Re-exam Date 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर CTET 2026 परीक्षा बाधित हुई थी, वहां के प्रभावित छात्रों के लिए ‘री-एग्जाम’ का आयोजन किया जाएगा।
CTET Re-exam Date 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है, जो हाल ही में आयोजित हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा बाधित हुई थी, वहां के प्रभावित छात्रों के लिए ‘री-एग्जाम’ का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षा की तिथि और समय
बोर्ड के नए नोटिस के अनुसार, प्रभावित उम्मीदवारों के लिए CTET पेपर-2 की परीक्षा 1 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। यह निर्णय उन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो परीक्षा प्रक्रिया में आई तकनीकी बाधाओं के कारण पेपर पूरा नहीं कर पाए थे। परीक्षा के संबंध में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वे उम्मीदवार जो अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, वे ही इस री-एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे।
कैसे चेक करें अपना परीक्षा केंद्र?
CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने परीक्षा केंद्र और समय की सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। परीक्षा में शामिल होने के लिए नया एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय का उल्लेख होगा, जिसका पालन करना अनिवार्य है।
परीक्षा केंद्र की डिटेल्स
सेंटर-1
125014-लक्ष्य इंटरनेशनल अकैडमी , बार्डीहा, पातेपुर,
वैशाली, वैशाली (हाजीपुर), बिहार-843110
सेंटर-2
125016-एसटी. जॉन्स अकैडमी बासमती नगर केशोपुर, पीओ- बालुका राम वैशाली, बिहार-844113
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
री-एग्जाम में बैठने वाले छात्रों के लिए बोर्ड ने कुछ खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
एडमिट कार्ड: परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए नया एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। पुराने एडमिट कार्ड पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
समय का पालन: परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले रिपोर्टिंग समय पर पहुंचना आवश्यक है।
डॉक्यूमेंट: अपने साथ एक फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें।
प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा केंद्र के भीतर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, या ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना पूरी तरह वर्जित है।
परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव
छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने कमजोर क्षेत्रों पर फिर से ध्यान दें। बोर्ड ने पहले ही कहा है कि यह परीक्षा केवल उन केंद्रों और छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश अपनी पहली परीक्षा नहीं दे पाए थे। सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें और केवल बोर्ड द्वारा अधिकृत पोर्टल ctet.nic.in पर दी गई सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स