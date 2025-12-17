CTET 2026: शिक्षक बनने का सपना होगा सच, समझें CTET 2026 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम

संक्षेप: CTET 2026 Guide: शिक्षक बनने की राह में सबसे पहला और अनिवार्य कदम CTET 2026 परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को गहराई से समझना है, ताकि तैयारी को सही दिशा दी जा सके।

CTET 2026 Exam Pattern: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। साल 2026 के फरवरी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से ही जारी है और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल 18 दिसंबर है। इसलिए अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फौरन अधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अप्लाई करें।

उम्मीदवारों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षक बनने की राह में सबसे पहला और अनिवार्य कदम इस परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को गहराई से समझना है, ताकि तैयारी को सही दिशा दी जा सके।

कैसा होगा परीक्षा का स्वरूप? CTET परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती है। पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, जबकि पेपर-2 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। यदि कोई उम्मीदवार दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहता है, तो उसे दोनों पेपर देने होंगे। परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं।

CTET पेपर-1 का परीक्षा पैटर्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए होने वाले पेपर-1 में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे पांच सेक्शन में विभाजित किया गया है:

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (Child Development and Pedagogy)

भाषा-I (अनिवार्य)

भाषा-II (अनिवार्य)

गणित

पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies)

प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।

CTET पेपर-2 का परीक्षा पैटर्न कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित पेपर-2 में चार सेक्शन होते हैं। इसमें बाल विकास और दोनों भाषा विषयों के अलावा चौथे सेक्शन में उम्मीदवार को अपने विषय का चुनाव करना होता है। गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए 'गणित और विज्ञान' विषय होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए 'सामाजिक विज्ञान' सेक्शन होता है। इस विशेष सेक्शन से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि अन्य तीन सेक्शन से 30-30 प्रश्न आते हैं। यहां भी कुल प्रश्नों की संख्या 150 ही रहती है। पेपर का कुल अंक 150 होता है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।

मार्किंग स्कीम: नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं CTET परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मार्किंग स्कीम है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक दिया जाता है। सबसे राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका अर्थ है कि गलत उत्तर देने पर आपके अंक नहीं कटेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि गलत उत्तर होने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।

टाइम मैनेजमेंट और क्वालीफाइंग मार्क्स दोनों पेपरों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट (150 मिनट) का समय दिया जाता है। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स 60 प्रतिशत (90 अंक) हैं, जबकि आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए इसमें कुछ छूट का प्रावधान है।