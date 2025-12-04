Hindustan Hindi News
CTET 2026: क्या BEd वाले प्राइमरी लेवल सीटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, NCTE ने किया साफ

CTET 2026 : एनसीटीई ने उन खबरों को फर्जी करार दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि बीएड डिग्रीधारक प्राइमरी लेवल सीटीईटी 2026 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और एनसीटीई ने प्राइमरी लेवल के लिए बीएड को मान्य कर दिया गया है।

Thu, 4 Dec 2025 12:06 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CTET February 2026 application : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( एनसीटीई ) ने उन खबरों को फर्जी करार दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि बीएड डिग्रीधारक प्राइमरी लेवल सीटीईटी 2026 ( केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेपर-1) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और एनसीटीई ने प्राइमरी लेवल के लिए बीएड को मान्य कर दिया गया है। परिषद ने साफ कहा है कि उसने अपनी वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीटेट 2026 के प्राइमरी लेवल (पेपर 1) में बीएड को पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। एनसीईटी ने कहा कि ऑनलाइन चल रही कुछ रिपोर्ट एनसीईटी के ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर आधारित नहीं हैं और इसलिए गुमराह करने वाली हो सकती हैं। सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए https://ncte.gov.in व https://ctet.nic.in देखें। श

क्या हैं योग्यता नियम

क्या है सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

- 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

क्या है सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed.

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

कितने होने चाहिए न्यूनतम मार्क्स

सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्‍यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है।

CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।

सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

