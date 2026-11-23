ctet 2026: सीटीईटी 2026 परीक्षा की तारीख अब नजदीक आ गई है। सीबीएसई की शेड्यूल के मुताबिक, इसकी परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे में इस परीक्षा में महज 20 दिन बचा है।

सीटीईटी 2026 सिलेबस और एग्जाम पैटर्न

अगर आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सीटीईटी 2026 परीक्षा की तारीख अब नजदीक आ गई है। सीबीएसई की शेड्यूल के मुताबिक, इसकी परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे में इस परीक्षा में महज 20 दिन बचा है। चूंकि कम समय को देखते हुए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी तेज करने के साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ताकि आसानी से परीक्षा को पास कर पाएं। ऐसे में उम्मीदवारों को अब जरूरी टॉपिक्स को दोहराने में ज्यादा समय देना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको सीटीईटी 2026 के सिलेबस, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि किस विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे और किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है।

सीटीईटी 2026 एग्जाम पैटर्न CTET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर कुल 150 अंकों का होगा। सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में पांच सेक्शन होंगे।

दो पेपर में होगी सीटीईटी परीक्षा CTET में उम्मीदवारों के लक्ष्य किए गए शिक्षण स्तर के आधार पर दो अलग-अलग पेपर होते हैं।

पेपर 1: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

पेपर 2: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

CTET पेपर 1 का सिलेबस और टॉपिक्स 1. बाल विकास और शिक्षाशास्त्र- 30 प्रश्न बाल विकास: विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव।

प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत: पियाजे, कोहलबर्ग और वायगोत्स्की के सिद्धांत।

बाल-केंद्रित शिक्षा: प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार।

समाजीकरण: शिक्षक, अभिभावक और साथियों की भूमिका।

व्यक्तिगत भिन्नताएं: भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म के आधार पर विविधता।

समावेशी शिक्षा: वंचित, दिव्यांग, प्रतिभाशाली और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।

सीखने की प्रक्रिया: बच्चों की सोच, सीखने की रणनीतियां, प्रेरणा और संज्ञान।

मूल्यांकन: सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन।

शिक्षण संबंधी मुद्दे: बच्चों की गलतियां, समस्या समाधान और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक।

2. गणित — 30 प्रश्न विषय-वस्तु — 15 प्रश्न

संख्याएं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग ज्यामिति आकृतियां और स्थानिक समझ ठोस वस्तुएं मापन, भार और समय आयतन आंकड़ों का प्रबंधन पैटर्न मुद्रा एवं धन

शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे — 15 प्रश्न 1. गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन।

2. बच्चों की सोच एवं तर्क करने के तरीकों को समझना।

3. गणितीय अर्थ और सीखने की रणनीतियां।

4. पाठ्यक्रम में गणित का स्थान।

5. गणित की भाषा।

6. सामुदायिक गणित।

7. औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन।

8. गणित शिक्षण से जुड़ी समस्याएं।

9. त्रुटि विश्लेषण तथा सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू।

10. निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण।

3. पर्यावरण अध्ययन — 30 प्रश्न (क) विषय-वस्तु — 15 प्रश्न

1. परिवार और मित्र

- रिश्ते और संबंध।

- कार्य और खेल।

- पशु।

- पौधे।

2. भोजन

3. आवास एवं आश्रय

4. जल

5. यात्रा

6. हमारे द्वारा बनाई और उपयोग की जाने वाली वस्तुएं व किए जाने वाले कार्य।

(ख) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे — 15 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और क्षेत्र

पर्यावरण अध्ययन का महत्व

एकीकृत पर्यावरण अध्ययन

पर्यावरण शिक्षा।

सीखने के सिद्धांत।

विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध

शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण।

गतिविधियां और प्रयोग।

चर्चा एवं व्यावहारिक कार्य।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।

शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरण।

4. भाषा-I — 30 प्रश्न (क) भाषा बोधगम्यता — 15 प्रश्न

अपठित गद्यांश

कविता पर आधारित प्रश्न

गद्यांश का अर्थ समझना

निष्कर्ष निकालना।

व्याकरण।

मौखिक क्षमता।

(ख) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र — 15 प्रश्न 1. भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना।

2. भाषा शिक्षण के सिद्धांत।

3. सुनने और बोलने की भूमिका।

4. भाषा के कार्य और बच्चों द्वारा भाषा का एक उपकरण के रूप में उपयोग।

5. मौखिक और लिखित रूप में विचार व्यक्त करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका।

6. विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां।

7. भाषा संबंधी कठिनाइयां, गलतियां और विकार।

8. भाषा कौशल।

9. बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के कौशल का मूल्यांकन।

10. भाषा बोधगम्यता और दक्षता का आकलन।

11. शिक्षण-अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा के बहुभाषी संसाधन।

12. उपचारात्मक शिक्षण।

5. भाषा-II — 30 प्रश्न (क) बोधगम्यता — 15 प्रश्न 1. दो अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न।

2. तार्किक, साहित्यिक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक गद्यांश।

3. गद्यांश को समझने और उसका अर्थ निकालने से संबंधित प्रश्न।

4. व्याकरण संबंधी प्रश्न।

5. मौखिक क्षमता का आकलन।

(ख) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र — 15 प्रश्न

1. भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना।

2. भाषा शिक्षण के सिद्धांत।

3. सुनने और बोलने की भूमिका।

4. भाषा के कार्य और बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग।

5. मौखिक और लिखित रूप में विचार व्यक्त करने के लिए व्याकरण की भूमिका।

6. विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां।

7. भाषा संबंधी कठिनाइयां, गलतियां और विकार।

8. भाषा कौशल।

9. बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के कौशल का मूल्यांकन।

10. भाषा बोधगम्यता और दक्षता का आकलन।

11. शिक्षण-अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और बहुभाषी संसाधन।

12. उपचारात्मक शिक्षण।

CTET पेपर 2 का सिलेबस और टॉपिक्स कक्षा 6 से 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक स्तर

1. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र — 30 प्रश्न (क) बाल विकास — 15 प्रश्न

बाल विकास: विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण।

मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत: पियाजे, कोहलबर्ग और वायगोत्स्की।

बाल-केंद्रित शिक्षा: प्रगतिशील शिक्षा और बहुआयामी बुद्धि।

समाजीकरण: शिक्षक, अभिभावक और साथियों की भूमिका।

व्यक्तिगत भिन्नताएं: भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म के आधार पर विविधता।

समावेशी शिक्षा: दिव्यांग, वंचित, प्रतिभाशाली और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।

सीखने की प्रक्रिया: बच्चों की सोच, सीखने की रणनीतियां और समस्या समाधान।

प्रेरणा एवं संज्ञान: संज्ञान, संवेग और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक।

मूल्यांकन: सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और सीखने का आकलन।

शिक्षण संबंधी मुद्दे: बच्चों की गलतियां और सीखने में आने वाली कठिनाइयां।

2. गणित एवं विज्ञान — 60 प्रश्न (क) गणित — 30 प्रश्न

विषय-वस्तु — 20 प्रश्न

1. संख्या पद्धति

- संख्याओं की जानकारी।

- संख्याओं के साथ खेलना।

- पूर्ण संख्याएं।

- ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक।

- भिन्न।

2. बीजगणित

- बीजगणित का परिचय।

- अनुपात और समानुपात।

3. ज्यामिति

- मूल ज्यामितीय अवधारणाएं।

- द्विविमीय आकृतियां।

- प्रारंभिक आकृतियों की समझ।

- द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां।

- सममिति एवं परावर्तन।

- सीधी रेखा, पैमाना, कोणमापी और परकार की सहायता से रचनाएं।

4. क्षेत्रमिति

5. आंकड़ों का प्रबंधन।

शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे — 10 प्रश्न

1. गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन।

2. पाठ्यक्रम में गणित का स्थान।

3. गणित की भाषा।

4. सामुदायिक गणित।

5. मूल्यांकन।

6. उपचारात्मक शिक्षण।

7. गणित शिक्षण से जुड़ी समस्याएं।

(ख) विज्ञान — 30 प्रश्न

विषय-वस्तु — 20 प्रश्न

1. भोजन

2. पदार्थ एवं सामग्री

3. जीव जगत।

4. गतिमान वस्तुएं, लोग और विचार।

5. वस्तुएं कैसे काम करती हैं।

6. विद्युत धारा और विद्युत परिपथ।

7. चुंबक।

8. प्राकृतिक घटनाएं।

9. प्राकृतिक संसाधन।

शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे — 10 प्रश्न

1. विज्ञान की प्रकृति और संरचना।

2. प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य।

3. विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना।

4. शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण एवं एकीकृत दृष्टिकोण।

5. अवलोकन, प्रयोग और खोज: विज्ञान की पद्धति।

6. नवाचार।

7. पाठ्य सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री।

8. मूल्यांकन के विभिन्न पहलू: संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक।

9. विज्ञान शिक्षण से जुड़ी समस्याएं।

10. उपचारात्मक शिक्षण।

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3. सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान — 60 प्रश्न इतिहास - कब, कहां और कैसे।

- सबसे शुरुआती समाज।

- प्रथम कृषक और चरवाहे।

- प्रथम शहर और प्रारंभिक राज्य।

- नए विचार और पहला साम्राज्य।

- दूरस्थ देशों के साथ संपर्क।

- राजनीतिक विकास।

- संस्कृति और विज्ञान।

- नए राजा और साम्राज्य।

- दिल्ली के सुल्तान।

- वास्तुकला।

- सामाजिक परिवर्तन और क्षेत्रीय संस्कृतियां।

- कंपनी शासन की स्थापना।

- ग्रामीण जीवन और समाज।

- उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज।

- 1857-58 का विद्रोह।

- महिलाएं और सामाजिक सुधार।

- जाति व्यवस्था को चुनौती।

- राष्ट्रवादी आंदोलन।

- स्वतंत्रता के बाद का भारत।

(ख) भूगोल - भूगोल की अवधारणा और महत्व।

- सौरमंडल में पृथ्वी।

- ग्लोब।

- प्राकृतिक और मानव पर्यावरण।

- वायु और जल।

- मानव पर्यावरण।

- बस्तियां, परिवहन और संचार।

- प्राकृतिक और मानव संसाधन।

- कृषि।

(ग) सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन - विविधता।

- सरकार।

- स्थानीय सरकार।

- आजीविका के साधन।

- लोकतंत्र।

- राज्य सरकार।

- मीडिया को समझना।

(घ) सामाजिक विज्ञान के शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे - सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा।

- सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य।

- पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का स्थान।

- शिक्षण की विधियां और दृष्टिकोण।

- गतिविधि आधारित शिक्षण।

- स्रोत आधारित शिक्षण।

- शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरण।