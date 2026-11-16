टीचर बनने का सपना होगा पूरा, CTET की आखिरी 30 दिनों में ऐसे करें तैयारी, पक्की होगी जीत
CTET दिसंबर 2026 की परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। आखिरी 30 दिनों में 130+ अंक लाने के लिए जानें 4 हफ्तों का सटीक स्टडी प्लान, विषयवार फोकस और खास टिप्स।
अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET December 2026) में शामिल होने जा रहे हैं, तो अब कमर कसने का समय आ गया है। यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR शीट) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अब गिनती के दिन ही बचे हैं, ऐसे में घबराने के बजाय एक स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ाई करके आप आसानी से 130+ स्कोर हासिल कर सकते हैं। आखिरी 30 दिनों में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप नीचे दिए गए 4 हफ्तों के स्टडी प्लान को अपना सकते हैं।
CTET स्टडी प्लान
पहला सप्ताह (दिन 1 से 7) — रिवीजन और बेसिक्स पर पकड़
इस हफ्ते का मुख्य लक्ष्य अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होना चाहिए। पूरे सिलेबस का तेज स्पीड से रिवीजन करें, जरूरी पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं, पेपर-1 और पेपर-2 के पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करें और अपने कमजोर विषयों पर खास ध्यान दें।
दूसरा सप्ताह (दिन 8 से 14) — टॉपिक-वाइज प्रैक्टिस
इस चरण में अपनी कमियों को सुधारने पर जोर दें। हर टॉपिक के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें। साथ ही, गणित और अन्य विषयों के जरूरी फॉर्मूले व मुख्य कॉन्सेप्ट को दोहराते हुए रिवीजन के लिए छोटे नोट्स तैयार करें।
तीसरा सप्ताह (दिन 15 से 21) — मॉक टेस्ट और एनालिसिस
अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस सप्ताह 2 से 3 फुल-लेंथ मॉक टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद अपने प्रदर्शन का गहराई से एनालिसिस करें कि कहां गलतियां हो रही हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करें और जरूरी टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें।
चौथा सप्ताह (दिन 22 से 30) — फाइनल टच
परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होने के लिए आखिरी दिनों में सभी विषयों का रैपिड रिवीजन करें। पिछले वर्षों के पेपर और PYQs पर सबसे ज्यादा फोकस रखें तथा अपने बनाए शॉर्ट नोट्स और कीवर्ड्स को बार-बार दोहराएं।
विषयवार तैयारी और जरूरी टिप्स
अच्छे मार्क्स लाने के लिए हर विषय पर बराबर का ध्यान देना जरूरी है। बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (CDP) के लिए प्रमुख सिद्धांतों, मुख्य कॉन्सेप्ट और पुराने प्रश्नों का अभ्यास करें। अंग्रेजी में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तथा हिंदी में भाषा, साहित्य और व्याकरण मजबूत करें। वहीं गणित और पर्यावरण अध्ययन (EVS) के लिए कॉन्सेप्ट, डायग्राम और पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करें।
परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए परीक्षा हॉल में सभी प्रश्न जरूर हल करें। सफलता के लिए रोजाना 6 से 8 घंटे एकाग्र होकर पढ़ाई करें, रिवीजन को प्राथमिकता दें और मानसिक शांति के लिए पूरी नींद जरूर लें। याद रखें, कड़ी मेहनत और स्मार्ट रणनीति का मेल ही आपको सफलता की ट्रॉफी दिलाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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