Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CTET 2026: CBSE Issues Guidelines for PwD Candidates Seeking Scribe Facility; Check Important Rules
CTET 2026: CTET 2026 परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को मिलेगी स्क्राइब की सुविधा, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन्स

CTET 2026: CTET 2026 परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को मिलेगी स्क्राइब की सुविधा, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन्स

संक्षेप:

CTET 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 में बैठने वाले दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Feb 05, 2026 11:46 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CBSE CTET 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 में बैठने वाले दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। बोर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शारीरिक बाधाओं का सामना कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान समान अवसर मिलें। नए नोटिस के अनुसार, दृष्टिबाधित या लिखने में असमर्थ उम्मीदवारों को परीक्षा में 'स्क्राइब' (लेखक) की सुविधा और अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्क्राइब (लेखक) के लिए क्या हैं नियम?

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि स्क्राइब की सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है और जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं।

स्क्राइब का चुनाव: उम्मीदवार अपना स्वयं का स्क्राइब ला सकते हैं या परीक्षा केंद्र से इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

योग्यता: यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाता है, तो लेखक की शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से कम से कम एक कदम नीचे होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अभ्यर्थी स्नातक है, तो स्क्राइब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

डॉक्यूमेंट: परीक्षा के दिन स्क्राइब को अपना वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त समय की सुविधा

दिव्यांग उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए ‘कंपनसेटरी टाइम’ भी दिया जाएगा। नियमों के अनुसार, प्रत्येक एक घंटे की परीक्षा के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। CTET परीक्षा 150 मिनट (2.5 घंटे) की होती है, इसलिए पात्र उम्मीदवारों को कुल 50 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी जो स्क्राइब का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से लिखने में धीमे हैं।

आवेदन प्रक्रिया और मेडिकल सर्टिफिकेट

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही 'स्क्राइब' की आवश्यकता के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जारी वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड ने केंद्रों को भी निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे छात्रों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर बैठने की व्यवस्था करें ताकि उन्हें आवाजाही में परेशानी न हो।

सीबीएसई का यह कदम समावेशी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर नोटिस को ध्यान से पढ़ें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
CTET CTET Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।