CTET 2026 Answer Key: CTET 2026 आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन, जानें कैसे करें चैलेंज
CTET 2026 Answer Key: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज, 15 मार्च 2026 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 आंसर-की और ओएमआर (OMR) रिस्पॉन्स शीट पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद करने जा रहा है।
CTET February 2026 Answer Key Objection Window: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बोर्ड आज, 15 मार्च 2026 को आंसर-की और ओएमआर (OMR) रिस्पॉन्स शीट पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है, वे रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी चुनौती दर्ज करा सकते हैं। यह परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जबकि कुछ केंद्रों पर पुन: परीक्षा 1 मार्च 2026 को संपन्न हुई थी।
आपत्ति दर्ज करने के लिए शुल्क और नियम
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चुनौती के लिए उम्मीदवार को 1,000 रुपये प्रति प्रश्न का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। यह भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि बोर्ड द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति यह पाती है कि उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई आपत्ति सही है, तो उस प्रश्न के लिए जमा किया गया शुल्क उम्मीदवार के खाते में वापस कर दिया जाएगा। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय डॉक्यूमेंट या अकादमिक किताब (जैसे NCERT की किताबें) अपलोड करने होंगे।
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Apply for CTET Feb-2026 Key Challenge' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लॉग-इन करें।
4. अब 'Challenge' विकल्प को चुनें और उस प्रश्न संख्या का चयन करें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं।
5. सही उत्तर का विकल्प चुनें और सहायक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
6. अंत में प्रति प्रश्न 1,000 रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें।
आगे क्या होगा? (रिजल्ट और फाइनल आंसर की)
आज रात आपत्ति विंडो बंद होने के बाद, सीबीएसई के विशेषज्ञ प्राप्त सभी चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। यदि किसी उत्तर में बदलाव की आवश्यकता होगी, तो फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी। सीटीईटी फरवरी 2026 का परिणाम इसी फाइनल आंसर की के आधार पर घोषित किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, परिणाम जल्द ही आने की संभावना है। छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद डिजिलॉकर से अपना डिजिटल प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी प्राप्त कर सकेंगे।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
सामान्य श्रेणी (General): 60% अंक (150 में से 90 अंक)।
आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/PH): 55% अंक (150 में से 82 अंक)।
सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी केंद्र सरकार के स्कूलों (जैसे KVS, NVS) और विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्तियों के लिए पात्र हो जाते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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