CTET 2026 की आंसर की जल्द होगी जारी, आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका, जानिए पूरा प्रॉसेस
CTET 2026: 7 और 8 फरवरी को हुई परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों को आंसर की का इंतजार है। इसके अलावा प्रति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क देकर कर आपत्ति दर्ज सकेंगे।
देशभर में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई जल्द ही CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की देख सकेंगे और अपने जवाबों का मिलान कर पाएंगे।
फरवरी में दो दिन चली थी परीक्षा
इस साल CTET परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा दोनों दिन दो शिफ्ट में हुई। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई।
उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता और जिस स्तर पर वे शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके अनुसार पेपर I या पेपर II दिया। पेपर I उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर II कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है।
आंसर की से मिलेगा प्रदर्शन का अंदाजा
प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा और संभावित स्कोर कितना बन सकता है। यही वह चरण होता है जब उम्मीदवार अपनी गलतियों को समझते हैं और यदि उन्हें किसी उत्तर पर संदेह हो तो वे उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।
आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका
सीबीएसई आंसर की जारी करने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा। इस दौरान अभ्यर्थी उन प्रश्नों को चुनौती दे सकेंगे जिन्हें वे गलत मानते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही स्वीकार की जाएगी।
बोर्ड ने साफ किया है कि केवल वही आपत्तियां मान्य होंगी जो समय रहते और निर्धारित शुल्क के साथ जमा की जाएंगी।
प्रति प्रश्न 1000 रुपये देना होगा शुल्क
यदि कोई उम्मीदवार किसी उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे प्रति प्रश्न 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। बिना शुल्क के भेजी गई आपत्तियां या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि केवल गंभीर और ठोस आधार वाली आपत्तियां ही बोर्ड तक पहुंचें।
विशेषज्ञ करेंगे सभी आपत्तियों की जांच
आपत्ति दर्ज होने के बाद विषय विशेषज्ञों की टीम सभी चुनौतियों की विस्तार से जांच करेगी। यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा। इसी समीक्षा प्रक्रिया के बाद अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी। यही फाइनल आंसर की परिणाम का आधार बनेगी।
फाइनल आंसर की के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आगे की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोविजनल आंसर की जारी होते ही उसे ध्यान से जांच लें और जरूरत हो तो समय रहते आपत्ति दर्ज करें।
इसी आधार पर घोषित होगा CTET 2026 का रिजल्ट
CTET 2026 का परिणाम पूरी तरह फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानि जो भी बदलाव विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद किए जाएंगे, वही अंतिम रूप से अंक निर्धारण में शामिल होंगे।
यह प्रक्रिया परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने और सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आंसर की
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिखाई देने वाले “CTET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी।
5. उसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
क्यों महत्वपूर्ण होती है CTET आंसर की
CTET आंसर की केवल उत्तर मिलान का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह अभ्यर्थियों को अपने चयन की संभावनाओं का प्रारंभिक आकलन करने का अवसर देती है।
साथ ही यह प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाती है, जिससे उम्मीदवारों को भरोसा रहता है कि उनके साथ निष्पक्ष मूल्यांकन होगा।
