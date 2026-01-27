CTET 2026 Admit Card: सीटीईटी 2026 एडमिट कार्ड का ctet.nic.in पर इंतजार, इस तरह कर सकेंगे डाउनलोड

संक्षेप: CTET 2026 Admit Card: सीबीएसई की ओर से जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

Jan 27, 2026 02:43 pm IST

CBSE CTET 2026 Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 की परीक्षा की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, अभ्यर्थियों का इंतजार अपने एडमिट कार्ड को लेकर बढ़ गया है। सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर एडमिट कार्ड जारी कर सकती है।

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय सीबीएसई पहले ही घोषित कर चुका है कि CTET 2026 की परीक्षा 8 फरवरी 2026 (रविवार) को देशभर के विभिन्न शहरों में ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

पेपर-II (कक्षा 6 से 8 के लिए): सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।

पेपर-I (कक्षा 1 से 5 के लिए): दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें। पेपर-II के लिए रिपोर्टिंग सुबह 7:30 बजे और पेपर-I के लिए दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी।

कब आएगा एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड: आधिकारिक हॉल टिकट परीक्षा से ठीक 4 से 2 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इसमें आपके परीक्षा केंद्र का सटीक पता और रोल नंबर दर्ज होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (पासवर्ड) डालकर लॉग इन करना पड़ेगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Download Admit Card: CTET Feb 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा पिन (Security Pin) डालें और सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और दो प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए आपके पास ये चीजें होनी चाहिए:

एडमिट कार्ड की एक साफ प्रिंटेड कॉपी।

एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट)।

एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।