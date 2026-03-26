CTET 2026: CTET पास हैं? तो सरकारी नौकरी का इंतजार छोड़ें, इन 5 रास्तों पर है बहुत सारा पैसा!
CTET Pass Candidates Alert: यदि आप सरकारी भर्ती के इंतजार में बैठे-बैठे थक गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एडु-टेक और प्राइवेट क्षेत्र के उभरते बाजार में CTET क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं।
CTET Pass Candidates Alert: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास करना किसी भी शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर माना जाता है कि सीटीईटी सर्टिफिकेट केवल सरकारी स्कूलों (जैसे केवीएस, एनवीएस या राज्य सरकार के स्कूलों) में शिक्षक बनने का टिकट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलते दौर में इस सर्टिफिकेट की वैल्यू सरकारी क्षेत्र से कहीं आगे निकल चुकी है?
यदि आप सरकारी भर्ती के इंतजार में बैठे-बैठे थक गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एडु-टेक और प्राइवेट क्षेत्र के उभरते बाजार में सीटीईटी क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जहां न केवल वेतन अच्छा है बल्कि करियर ग्रोथ की अपार संभावनाएं भी हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 ऑप्शन करियर रास्तों के बारे में:
1. प्राइवेट स्कूलों में 'प्रीमियम' शिक्षक
देश के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूल अब अपने यहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए CTET को अनिवार्य या प्राथमिकता बना रहे हैं। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट है, तो आप सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर
सैलरी और उच्च पद की मांग कर सकते हैं। कई टॉप-टियर स्कूल सीटीईटी पास शिक्षकों को एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।
2. एडु-टेक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डेवलपर
आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज बढ़ा है। बड़े एडु-टेक प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसे एक्सपर्ट की तलाश में रहते हैं जो परीक्षा के पैटर्न को समझते हों। सीटीईटी पास होने के कारण आप इन कंपनियों में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट (SME) या कंटेंट डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। आपका काम छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल तैयार करना होगा।
3. कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी
हर साल लाखों छात्र सीटीईटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन छात्रों को सही मार्गदर्शन देने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसे शिक्षकों की जरूरत होती है जिन्होंने खुद यह परीक्षा पास की हो। आप एक इंडिपेंडेंट ट्यूटर के रूप में या बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर सीटीईटी की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट शिक्षक बन सकते हैं। इसमें सैलरी के साथ-साथ आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलता है।
4. एजुकेशनल कंसल्टेंट और काउंसलर
सीटीईटी पास करने का मतलब है कि आपके पास बाल विकास और शिक्षाशास्त्र की गहरी समझ है। इस नॉलेज का उपयोग आप 'एजुकेशन कंसल्टेंट' के रूप में कर सकते हैं। आप स्कूलों को उनके करिकुलम को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं या माता-पिता को उनके बच्चों की पढ़ाई के सही रास्ते चुनने की सलाह दे सकते हैं।
5. ऑनलाइन ट्यूटरिंग और अपना यूट्यूब चैनल
अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लास ले सकते हैं या एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। आपके पास CTET की प्रमाणिकता है, इसलिए छात्र आप पर जल्दी भरोसा करेंगे। सही स्ट्रैटिजी और अच्छे कंटेंट के साथ आप यहां किसी भी सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं।
CTET केवल एक पात्रता परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी योग्यता का एक ऐसा प्रमाण है जो शिक्षा जगत के हर क्षेत्र में आपके लिए सम्मान और अवसर लाता है। सरकारी नौकरी का लक्ष्य जरूर रखें, लेकिन इन ऑप्शन को अपनी स्किल्स निखारने और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होने के लिए भी इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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