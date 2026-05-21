CSIR-CIMFR Vacancy: 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका; ₹63,000 तक होगी सैलरी, जल्द करें अप्लाई
CSIR-CIMFR Technician Recruitment 2026: 10वीं और आईटीआई (ITI) पास युवाओं के लिए CSIR-CIMFR ने विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। लेवल-2 के तहत ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा।
CSIR CIMFR Technician Recruitment 2026, Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं और आईटीआई (ITI) पास युवाओं के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तहत आने वाले केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CIMFR), धनबाद ने एक बेहतरीन भर्ती निकाली है। सीएसआईआर-सीआईएमएफआर (CSIR-CIMFR) ने विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में टेक्नीशियन-1 (Group-II) के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 30 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 मई 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जून 2026 (शाम 5:00 बजे) तक अपना फॉर्म ऑनलाइन cimfr.res.in पर जमा कर सकते हैं।
चयनित उम्मीदवारों को मिलेगी शानदार सैलरी
इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी आकर्षक सैलरी है। टेक्नीशियन-1 के पदों पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के पे-मैट्रिक्स लेवल-2 के तहत ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा। शुरुआत में सभी भत्तों (जैसे डीए, एचआरए आदि) को मिलाकर प्रति माह कुल अनुमानित वेतन लगभग ₹37,000 के आसपास होगा।
आवेदन के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता
ITI वालों के लिए मौका: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों के साथ 10वीं (SSC) परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
अप्रेंटिस के लिए मौका: 10वीं में विज्ञान विषयों के साथ कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 2 साल का पूर्णकालिक अप्रेंटिसशिप (ट्रेनिंग) अनुभव होना जरूरी है।
अनुभवी उम्मीदवारों के लिए मौका: न्यूनतम 55% अंकों के साथ 10वीं (विज्ञान विषय) पास होने के साथ-साथ अभ्यर्थी के पास भारत सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू या किसी स्वायत्त निकाय में संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
इन प्रमुख ट्रेडों में निकली हैं वैकेंसियां
फिटर - 05 पद
इलेक्ट्रिशियन - 07 पद
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स - 03 पद
सर्वेयर - 03 पद
वेल्डर - 02 पद
कारपेंट्री - 01 पद
वायरमैन - 01 पद
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी आरएसी- 02 पद
ड्राफ्ट्समैन सिविल- 01 पद
ऑटोमोबाइल/मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी- 02 पद
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक- 03 पद
आयु सीमा (19 जून 2026 के अनुसार)
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) तथा दिव्यांग व विभागीय उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को ₹500 आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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