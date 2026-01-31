CSIR UGC NET Result OUT, Link : सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, 3 प्रश्न ड्रॉप

संक्षेप: NTA CSIR UGC NET December 2025 Result OUT : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीएआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट व स्कोर कार्ड csirnet.nta.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं।

NTA CSIR UGC NET December 2025 Result OUT : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीएआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट व स्कोर कार्ड csirnet.nta.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। सीएआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन देश के 220 शहरों में 18 दिसंबर 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। इस परीक्षा के लिए 212552 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें 154080 एग्जाम में बैठे।

तीन प्रश्न ड्रॉप किए गए परीक्षा की आंसर-की 30 दिसंबर को जारी की गई थी और 1 जनवरी 2026 तक आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों पर विचार करने के बाद 30 जनवरी को फाइनल आंसर-की जारी की गई जिसमें तीन प्रश्न ड्रॉप किए गए।

क्या है सीएआईआर यूजीसी नेट परीक्षा इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। सीएसआईआर नेट परीक्षा विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित होती है। इसमें विज्ञान के विषय जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षा होती है।

कैसे चेक करें सीएसआईआर यूजीसी नेट का रिजल्ट 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "CSIR UGC NET December 2025 Result/Score Card" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन को भरें और सबमिट करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

5 टेस्ट पेपर - पहली शिफ्ट में लाइफ साइंसेज विषय के लिए 90,434 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 67,032 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

- इसी शिफ्ट में अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज विषय के लिए 8,093 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, जबकि 5,444 उम्मीदवार परीक्षा केंद्र तक पहुंचे।

- दूसरी शिफ्ट में केमिकल साइंसेज के लिए 45,348 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 32,957 परीक्षा में उपस्थित हुए।

- मैथमेटिकल साइंसेज विषय में 37,177 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 26,114 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

- फिजिकल साइंसेज में 31,500 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 22,533 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे।