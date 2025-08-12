CSIR UGC NET Result 2025 expected at csirnet.nta.ac.in Know How to Check the result when release CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 रिजल्ट का csirnet.nta.ac.in पर इंतजार,इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 रिजल्ट का csirnet.nta.ac.in पर इंतजार,इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

CSIR UGC NET Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:29 PM
CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 रिजल्ट का csirnet.nta.ac.in पर इंतजार,इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

CSIR UGC NET Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

एनटीए द्वारा सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC-NET) जून 2025 परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2025 को किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 की आंसर की 1 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। एनटीए द्वारा मैथमेटिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के लिए इस टेस्ट का आयोजन किया जाता है।

परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को NTA की ओर से CSIR NET पात्रता प्रमाणपत्र और JRF पुरस्कार पत्र प्रदान किए जाएंगे। सफल उम्मीदवार भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 33% ओर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए 25% अंक प्राप्त करने होंगे।

CSIR UGC NET June Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 रिजल्ट कैंडिडेट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद कैंडिडेट को होम पेज पर सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना न भूलें।

