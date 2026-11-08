CSIR यूजीसी नेट के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल, 2 लाख से ज्यादा आवेदन; फौरन करें अप्लाई

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ गयी है। कल यानी 9 नवंबर 2026 को इसके आवेदन की आखिरी तारीख है

साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च (JRF) करने और देश के टॉप कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ गयी है। कल यानी 9 नवंबर 2026 को इसके आवेदन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आवेदन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। पात्र अभ्यर्थी अब 9 नवंबर रात 11 बजकर 50 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गयी थी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान पूरा कर सकते हैं। अंतिम समय में सर्वर पर हैवी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन का इंतजार किए बिना तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर लें।

अब तक कितने उम्मीदवारों ने किया है आवेदन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए 201464 से अधिक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके हैं और आवेदन शुल्क भी जमा कर चुके हैं। वहीं, अब तक 2,39,582 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, उनके पास फॉर्म भरने का आखिरी मौका है।

क्या लेट फीस लगेगी NTA की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 9 नवंबर को रात 11:50 बजे तक बिना किसी लेट फीस के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 1. उम्मीदवार सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर " जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 रजिस्ट्रेशन " लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद "न्यू रजिस्ट्रेशन " पर क्लिक करके अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करें और एप्लिकेशन नंबर प्राप्त करें।

4. लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां सही-सही भरें।

5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. इसके बाद फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-

सामान्य (General) श्रेणी: 1,150 रुपये

ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं ओबीसी (OBC-NCL): 600 रुपये