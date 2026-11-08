CSIR यूजीसी नेट के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल, 2 लाख से ज्यादा आवेदन; फौरन करें अप्लाई
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ गयी है। कल यानी 9 नवंबर 2026 को इसके आवेदन की आखिरी तारीख है
साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च (JRF) करने और देश के टॉप कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ गयी है। कल यानी 9 नवंबर 2026 को इसके आवेदन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आवेदन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। पात्र अभ्यर्थी अब 9 नवंबर रात 11 बजकर 50 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गयी थी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान पूरा कर सकते हैं। अंतिम समय में सर्वर पर हैवी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन का इंतजार किए बिना तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर लें।
अब तक कितने उम्मीदवारों ने किया है आवेदन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए 201464 से अधिक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके हैं और आवेदन शुल्क भी जमा कर चुके हैं। वहीं, अब तक 2,39,582 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, उनके पास फॉर्म भरने का आखिरी मौका है।
क्या लेट फीस लगेगी
NTA की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 9 नवंबर को रात 11:50 बजे तक बिना किसी लेट फीस के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. उम्मीदवार सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर " जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 रजिस्ट्रेशन " लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद "न्यू रजिस्ट्रेशन " पर क्लिक करके अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करें और एप्लिकेशन नंबर प्राप्त करें।
4. लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां सही-सही भरें।
5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. इसके बाद फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://examinationservices.nic.in/ExamSys27/Registration/Instruction.aspx
आवेदन शुल्क
विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-
सामान्य (General) श्रेणी: 1,150 रुपये
ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं ओबीसी (OBC-NCL): 600 रुपये
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / दिव्यांग (PwD) / थर्ड जेंडर: 325 रुपये
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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