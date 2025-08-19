CSIR Final Answer Key 2025 OUT: सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 परीक्षा की आंसर की csirnet.nta.ac.in पर जारी, Direct Link

CSIR UGC NET 2025 Answer Key: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की गई। अभ्यर्थी आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

CSIR UGC NET June 2025 Final Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आज 19 अगस्त 2025 को सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 2025 में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं।

CSIR UGC NET June 2025 Final Answer Key link आपको बता दें कि यह फाइनल आंसर की है। इससे पहले प्रोविजनल आंसर पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके लिए ऑब्जेक्शन की विंडो भी खोली थी, जिससे उम्मीदवारों को आंसर की को चैलेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद अब सभी ऑब्जेक्शन का रिव्यू करके एनटीए ने फाइनल आंसर की जारी की है। इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। एनटीए द्वारा मैथमेटिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के लिए इस टेस्ट का आयोजन किया जाता है।

परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को NTA की ओर से CSIR NET पात्रता प्रमाणपत्र और JRF पुरस्कार पत्र प्रदान किए जाएंगे। सफल उम्मीदवार भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 33% ओर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए 25% अंक प्राप्त करने होंगे।

CSIR UGC NET June 2025 Answer Key: उम्मीदवार CSIR UGC NET जून 2025 परीक्षा की फाइनल आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक CSIR UGC NET जून परीक्षा आंसर की 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।