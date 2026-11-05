सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, csirnet.nta.nic.in पर तुरंत करें अप्लाई
एनटीए की ओर से CSIR UGC NET दिसंबर 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आज, 5 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे) समाप्त हो रही है। उम्मीदवार तुरंत csirnet.nta.nic.in पर फॉर्म जमा करें।
साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च (JRF) करने और देश के टॉप कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली जॉइंट CSIR UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 5 नवंबर 2026 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर रात 11:50 बजे तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान पूरा कर सकते हैं। अंतिम समय में सर्वर पर हैवी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन का इंतजार किए बिना तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर लें।
आवेदन शुल्क और लेट फीस का नियम
विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-
सामान्य (General) श्रेणी: 1,150 रुपये
ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं ओबीसी (OBC-NCL): 600 रुपये
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / दिव्यांग (PwD) / थर्ड जेंडर: 325 रुपये
लेट फीस का अवसर: यदि कोई अभ्यर्थी 5 नवंबर की समय सीमा तक फॉर्म नहीं भर पाता है, तो NTA उन्हें एक और मौका दे रहा है। उम्मीदवार 500 रुपये की लेट फीस का भुगतान करके 6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे।
करेक्शन विंडो और परीक्षा शेड्यूल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के मुख्य बिंदु:
आवेदन सुधार: जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में कोई गलती हो गई है, वे 10 नवंबर से 12 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन बदलाव कर सकेंगे।
परीक्षा की तिथियां: CSIR UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा।
आयु सीमा व योग्यता: जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 1 दिसंबर 2026 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी)। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर / लेक्चररशिप (LS) के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 55% अंकों (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) के साथ संबंधित साइंस विषय में M.Sc, B.E/B.Tech, B.Pharma या MBBS की डिग्री होनी अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Joint CSIR-UGC NET December 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. "New Registration" पर क्लिक करके अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करें और एप्लिकेशन नंबर प्राप्त करें।
4. लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां सही-सही भरें।
5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स