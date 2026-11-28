सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें कब से है एग्जाम
csir ugc net december 2026; जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आवंटित परीक्षा सिटी की जानकारी चेक कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आवंटित परीक्षा सिटी की जानकारी चेक कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।
कब है सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का एग्जाम
एनटीए ने 27 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में परीक्षा का शेड्यूल भी घोषित किया है। इसके अनुसार, CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी। इसके जरिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा पीएचडी में प्रवेश के लिए भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026: सब्जेक्ट वाइज परीक्षा का शेड्यूल
एनटीए के अनुसार, अलग-अलग विषयों की परीक्षा निर्धारित तारीखों और शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा की तारीख- विषय- परीक्षा का समय- शिफ्ट
19 दिसंबर 2026- लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे- दूसरी
22 दिसंबर 2026- केमिकल साइंसेज- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे- पहली
22 दिसंबर 2026- अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे- पहली
27 दिसंबर 2026- मैथमेटिकल साइंसेज- दोपहर 3 से शाम 6 बजे- दूसरी
27 दिसंबर 2026- फिजिकल साइंसेज- दोपहर 3 से शाम 6 बजे- दूसरी
CSIR-UGC NET सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपनी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://csirnet.nta.nic.in/ पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर Joint CSIR-UGC NET December 2026 Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4- लॉगिन डिटेल्स सबमिट करें।
स्टेप 5- स्क्रीन पर आपकी आवंटित परीक्षा सिटी की जानकारी दिखाई देगी।
स्टेप 6. सिटी स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
एडमिट कार्ड अलग से होगा जारी
उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े अन्य अपडेट के लिए एनटीए और जॉइंट CSIR-UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें। सिटी स्लिप डाउनलोड करने या उसमें दी गई जानकारी चेक करने में किसी तरह की परेशानी होने पर उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।