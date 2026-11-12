CSIR यूजीसी नेट परीक्षा फॉर्म में सुधार का आज आखिरी मौका, 2 लाख से अधिक आवेदन, जानें कब होगी परीक्षा
हाल ही में एनटीए ने फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोली थी। लेकिन आज यानी 12 नवंबर 2026 को करेक्शन की आखिरी डेट है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म में सुधार नहीं किया है, वो आज रात रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं।
जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के आवेदन फॉर्म में हुई गलतियां सुधारने का आज आखिरी मौका है। हाल ही में एनटीए ने फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोली थी। लेकिन आज यानी 12 नवंबर 2026 को करेक्शन की आखिरी डेट है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म में सुधार नहीं किया है, वो आजरात रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन की सुविधा बंद हो जाएगी।
उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने के लिए आधिकारिक CSIR NET पोर्टल https://csirnet.nta.nic.in/ पर जाना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की मदद से लॉग इन करके जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए करीब 2 लाख 43 हजार से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जबकि जबकि 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी किया है।
किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार?
NTA ने उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में कुछ चुनिंदा जानकारियों को बदलने की अनुमति दी है। इनमें नाम, माता का नाम और पिता का नाम शामिल हैं। हालांकि, इन तीनों में से केवल किसी एक जानकारी में ही बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगरी, सब-कैटेगरी और दिव्यांगता (PwBD) की स्थिति में भी संशोधन कर सकते हैं।
उम्मीदवार अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ी शैक्षणिक जानकारियों में भी बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के लिए चुने गए विषय, परीक्षा केंद्र के शहरों की प्राथमिकता, स्कैन की गई फोटो और सिग्नेचर में भी सुधार किया जा सकता है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के लिए अधिकतम चार शहरों का विकल्प चुन सकते हैं।
इन जानकारियों में नहीं कर सकेंगे बदलाव
करेक्शन विंडो के दौरान कुछ जानकारियां लॉक रहेंगी। उम्मीदवार इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकेंगे। इनमें शामिल हैं-
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
स्थायी आवासीय पता
वर्तमान आवासीय पता
CSIR UGC NET दिसंबर 2026 आवेदन फॉर्म में ऐसे करें सुधार
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं।
1. सबसे पहले CSIR NET की आधिकारिक NTA वेबसाइट https://csirnet.nta.nic.in/ पर जाएं।
2. होम पेज पर Joint CSIR UGC NET December 2026 Correction Window के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉग इन करें।
4. इसके बाद Application Modification सेक्शन में जाएं।
5. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उन्हें एडिट करें।
6. अपडेट की गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
7. यदि संशोधन के लिए कोई अतिरिक्त फीस लागू होती है, तो उसका भुगतान करें।
8. अंत में करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें।
9. इसके बाद अपडेटेड कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
कब होगी सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा?
एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 12 नवंबर को रात 11:50 बजे से पहले आवेदन में जरूरी बदलाव पूरे कर लें। फाइनल सबमिशन से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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