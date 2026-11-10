CSIR UGC NET December 2026: फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुली, 12 नवंबर तक मौका

जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, वे अब उसमें दर्ज कुछ जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आज यानी 10 नवंबर 2026 से खुल गई है। उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। इसके बाद करेक्शन की सुविधा बंद हो जाएगी।

सीएसआईआर यूजीसी नेट फॉर्म में कैसे करें सुधार

CSIR UGC NET December 2026: जिन लोगों ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन किया है, उन लोगों के लिए यह खबर बेहद ही अहम है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के आवेदन फॉर्म में हुई को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, वे अब उसमें दर्ज कुछ जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आज यानी 10 नवंबर 2026 से खुल गई है। उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। इसके बाद करेक्शन की सुविधा बंद हो जाएगी।

उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने के लिए आधिकारिक CSIR NET पोर्टल https://csirnet.nta.nic.in/ पर जाना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की मदद से लॉग इन करके जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक, सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए करीब 2 लाख 43 हजार से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जबकि जबकि 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी किया है।

CSIR UGC NET दिसंबर 2026: महत्वपूर्ण तारीखें करेक्शन विंडो शुरू- 10 नवंबर 2026

करेक्शन विंडो बंद- 12 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे

परीक्षा की तारीखें- 19, 22 और 27 दिसंबर 2026

किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार? NTA ने उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में कुछ चुनिंदा जानकारियों को बदलने की अनुमति दी है। इनमें नाम, माता का नाम और पिता का नाम शामिल हैं। हालांकि, इन तीनों में से केवल किसी एक जानकारी में ही बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगरी, सब-कैटेगरी और दिव्यांगता (PwBD) की स्थिति में भी संशोधन कर सकते हैं।

उम्मीदवार अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ी शैक्षणिक जानकारियों में भी बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के लिए चुने गए विषय, परीक्षा केंद्र के शहरों की प्राथमिकता, स्कैन की गई फोटो और सिग्नेचर में भी सुधार किया जा सकता है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के लिए अधिकतम चार शहरों का विकल्प चुन सकते हैं।

इन जानकारियों में नहीं कर सकेंगे बदलाव करेक्शन विंडो के दौरान कुछ जानकारियां लॉक रहेंगी। उम्मीदवार इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकेंगे। इनमें शामिल हैं-

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

रजिस्टर्ड ईमेल आईडी

स्थायी आवासीय पता

वर्तमान आवासीय पता

ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में बदलाव करने से पहले इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें।

CSIR UGC NET दिसंबर 2026 आवेदन फॉर्म में ऐसे करें सुधार उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले CSIR NET की आधिकारिक NTA वेबसाइट https://csirnet.nta.nic.in/ पर जाएं।

2. होम पेज पर Joint CSIR UGC NET December 2026 Correction Window के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉग इन करें।

4. इसके बाद Application Modification सेक्शन में जाएं।

5. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उन्हें एडिट करें।

6. अपडेट की गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

7. यदि संशोधन के लिए कोई अतिरिक्त फीस लागू होती है, तो उसका भुगतान करें।

8. अंत में करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें।

9. इसके बाद अपडेटेड कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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