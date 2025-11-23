Hindustan Hindi News
CSIR UGC NET December 2025: 18 दिसंबर को होगी सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न

CSIR NET की यह परीक्षा कुल तीन घंटे की होती है और इसे तीन अलग-अलग भागों—पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C—में बांटा गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करते समय इस पैटर्न को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

Sun, 23 Nov 2025 10:29 AM
CSIR UGC NET December 2025 Exam Pattern: साइंटिफिक रिसर्च और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की ओर से आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण CSIR UGC NET 2025 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को पूरे देश में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त करने और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चररशिप) बनने के लिए जरूरी है।

कौन-कौन से विषय शामिल हैं?

यह परीक्षा मुख्य रूप से विज्ञान विषयों पर केंद्रित होती है। इसके अंतर्गत पांच प्रमुख विषय आते हैं।

1. लाइफ साइंसेज

2. अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज

3. केमिकल साइंसेज

4. मैथमेटिकल साइंसेज

5. फिजिकल साइंसेज

परीक्षा पैटर्न और तैयारी की स्ट्रैटिजी

CSIR NET की यह परीक्षा कुल तीन घंटे की होती है और इसे तीन अलग-अलग भागों—पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C—में बांटा गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करते समय इस पैटर्न को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

पार्ट A (जनरल एप्टीट्यूड): यह पार्ट सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य होता है और इसमें रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (सामान्य गणित) जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों को 20 में से कोई भी 15 प्रश्न हल करने होते हैं।

पार्ट B (विषय-आधारित): इस पार्ट में आपके चुने हुए साइंस विषय के सिलेबस से सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQs) पूछे जाते हैं। यह आपकी वैचारिक समझ का आकलन करता है।

पार्ट C (उच्च-स्तरीय विश्लेषणात्मक): यह भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसमें विश्लेषणात्मक, समस्या-समाधान और वैज्ञानिक अवधारणाओं को लागू करने की आपकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है।

तैयारी के लिए खास सुझाव

परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होता है, इसलिए सवालों को सावधानी से हल करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पार्ट C पर सबसे अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह पार्ट सबसे ज्यादा मार्क्स (वेटेज) रखता है और आपकी रैंक को बेहतर बनाने में मदद करता है। परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए, उम्मीदवारों को टाइम मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए और प्रतिदिन पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने का अभ्यास करना चाहिए।

अधिक जानकारी और सिलेबस उम्मीदवारों को नियमित रूप से NTA और CSIR की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है।

