CSIR UGC NET December 2025 registration process closes today at csirnet.nta.nic.in phd assistant professor jrf
CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

संक्षेप: CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट, दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज 27 अक्टूबर 2025 है।अभी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं और आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करें।

Mon, 27 Oct 2025 10:32 AM
NTA CSIR UGC NET December 2025 Apply Online: सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC-NET), दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज 27 अक्टूबर 2025 है। इसलिए अगर आप ने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं और आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करें। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC-NET), दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज 27 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं । आखिरी तारीख के बाद उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू कर दी थी। सीएसआईआर नेट परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 30 अक्टूबर व 1 नवंबर 2025 को फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जेआरएफ, विश्वविद्यालयों में लेक्चररशिप (एलएस) असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा साल में दो बार होती है।

CSIR UGC NET December 2025 Direct Apply Link

आवेदन शुल्क-

जनरल कैटेगरी- 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी- 600 रुपये

एससी/एसटी/ दिव्यांग- 325 रुपये

फीस का भुगतान नेट बैकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से ऑनलाइन किया जा सकता है।

इसमें 5 पेपर होंगे-

1.केमिकल साइंसेज

2. अर्थ, एटमोस्फरिक, ओशियन एंड प्लांटेरी साइंसेज

3. लाइफ साइंसेसज

4. फिजिकल साइंसेज

5. मैथमेटिकल साइंसेज

आयु सीमा-

जेआरएफ उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी, महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, लेक्चरशिप (एलएस) या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

एक उम्मीदवार को केवल एक ही आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति है। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म को जमा करता है तो उसके आवेदन फॉर्म मान्य नहीं होगा। अगर उम्मीदवारों को आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो वे हेल्पलाइन डेस्क 011-69227700 या 011-40759000 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। या फिर उम्मीदवार एनटीए को csirnet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।