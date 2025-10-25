Hindustan Hindi News
CSIR UGC NET December 2025: रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख, अब 27 अक्टूबर तक करें अप्लाई

Sat, 25 Oct 2025 02:31 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CSIR UGC NET दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ने अप्लाई नहीं किया वो CSIR UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC-NET), दिसंबर 2025 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की थी। बता दें कि आखिरी तारीख के बाद उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू कर दी थी। सीएसआईआर नेट परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। बता दें कि अब फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर, 2025 है। डिटेल्स में करेक्शन 30 अक्टूबर को शुरू होगा और 1 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगा। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जेआरएफ, विश्वविद्यालयों में लेक्चररशिप (एलएस) असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा साल में दो बार होती है।

आवेदन शुल्क-

जनरल कैटेगरी- 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी- 600 रुपये

एससी/एसटी/ दिव्यांग- 325 रुपये

फीस का भुगतान नेट बैकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से ऑनलाइन किया जा सकता है।

आयु सीमा-

जेआरएफ उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी, महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, लेक्चरशिप (एलएस) या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

एक उम्मीदवार को केवल एक ही आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति है। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म को जमा करता है तो उसके आवेदन फॉर्म मान्य नहीं होगा। अगर उम्मीदवारों को आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो वे हेल्पलाइन डेस्क 011-69227700 या 011-40759000 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। या फिर उम्मीदवार एनटीए को csirnet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

