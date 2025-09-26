CSIR UGC NET December 2025 Notification : सीएसआईआर नेट के लिए आवेदन csirnet.nta.nic.in पर शुरू, जानें अहम तिथियां

CSIR UGC NET December 2025 Notification : एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर, 2025 का नोटिफिकेशन csirnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। आवेदन शुरू हो गए हैं।

CSIR UGC NET December 2025 Notification : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट (सीएसआईआर यूजीसी नेट ) दिसंबर, 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक खुलेगी।

परीक्षा तिथि सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को होगा। पेपर 180 मिनट का होगा। पहली शिफ्ट का पेपर सुबह 9.30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का पेपर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगा। एनटीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।

इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। सीएसआईआर नेट परीक्षा विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित होती है। इसमें विज्ञान के विषय जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षा होती है।

पात्रता : कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी। अपीयरिंग भी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा- जेआरएफ के लिए - अधिकतम 30 वर्ष। पीएचडी व असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

एनटीए द्वारा 5 टेस्ट पेपर होते हैं - 1. केमिकल साइंसेज

2. अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज

3. लाइफ साइंसेज

4. मैथमेटिकल साइंस