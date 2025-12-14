CSIR UGC NET Admit Card 2025: CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार, कैसे कर सकेंगे चेक

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CSIR UGC NET Admit Card 2025 to be out soon at csirnet.nta.nic.in, how to download when release
संक्षेप:

Joint CSIR-UGC NET Dec 2025 Admit Cards: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

Dec 14, 2025 10:45 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Joint CSIR-UGC NET Dec 2025 Admit Cards: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें एडमिट कार्ड का इंतजार है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा की तारीख

CSIR UGC NET दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जानी है। यह परीक्षा कंप्यूटर-आधारित मोड (CBT) में विज्ञान के कई विषयों के लिए दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा साइंस स्ट्रीम के छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्रदान करती है। परीक्षा केंद्र का पता और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में होंगे, जो आमतौर पर परीक्षा से दो से तीन दिन पहले जारी किया जाता है।

CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

जब NTA एडमिट कार्ड जारी कर देगा, तो उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले CSIR NET की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर आपको “एडमिट कार्ड फॉर CSIR NET दिसंबर 2025” लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब, अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।

4. आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड की जानकारी दिखाई देगी।

5. भविष्य के लिए इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें और किसी भी गलत जानकारी पर ध्यान न दें। परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए केवल NTA की वेबसाइट पर भरोसा करें।

