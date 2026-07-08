CSIR UGC NET 2026 Exam City OUT, Link: सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम सिटी csirnet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
CSIR UGC NET 2026 exam city slip Link: 17 और 18 जुलाई को आयोजित होने जा रही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अब csirnet.nta.nic.in पर जाकर यह डाउनलोड कर सकते हैं।
CSIR UGC NET 2026 exam city slip, Direct Link: विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी (PhD) दाखिले की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR-UGC NET) जून 2026 परीक्षा के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आज, 8 जुलाई 2026 को जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर यह देख सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में अलॉट हुआ है।
परीक्षा का पूरा शेड्यूल: जानिए किस दिन होगा कौन सा पेपर?
एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 17 जुलाई और 18 जुलाई 2026 को दो अलग-अलग शिफ्टों में किया जाएगा।
17 जुलाई 2026 (पहली शिफ्ट - सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक): इस पाली में लाइफ साइंसेज विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
17 जुलाई 2026 (दूसरी शिफ्ट - दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक): इस पाली में मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज की परीक्षा होगी।
18 जुलाई 2026 (पहली शिफ्ट - सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक): इस पाली में केमिकल साइंसेज और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज विषयों का इम्तिहान लिया जाएगा।
ध्यान दें: सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है!
एनटीए ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि यह एडवांस सिटी स्लिप केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए है ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सकें। इसे परीक्षा का एडमिट कार्ड न समझा जाए। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, उसे अलग से जल्द ही जारी किया जाएगा।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी सिटी स्लिप
छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एग्जाम सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए "CSIR UGC NET June 2026 Advance City Intimation Slip" के लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
- आपकी अलॉटेड एग्जाम सिटी स्क्रीन पर आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लें।
किसी भी तकनीकी समस्या या गलती के मामले में उम्मीदवार एनटीए के हेल्पडेस्क नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं, या csirnet@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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