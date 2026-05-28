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CSIR UGC NET 2026: सीएसआईआर नेट के लिए आवेदन csirnet.nta.nic.in पर शुरू, जानें अहम तिथियां

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CSIR UGC NET June 2026 Notification : एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन csirnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। आवेदन शुरू हो गए हैं।

CSIR UGC NET 2026: सीएसआईआर नेट के लिए आवेदन csirnet.nta.nic.in पर शुरू, जानें अहम तिथियां

CSIR UGC NET June 2026 Notification : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट (सीएसआईआर यूजीसी नेट ) जून, 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 27 मई 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 है। आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो 22 जून से 23 जून 2026 तक खुलेगी।

परीक्षा तिथि

सीएसआईआर यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा का आयोजन 17 व 18 जुलाई 2026 को होगा। पेपर 180 मिनट का होगा। पहली शिफ्ट का पेपर सुबह 9.30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का पेपर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगा। एनटीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।

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इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। सीएसआईआर नेट परीक्षा विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित होती है। इसमें विज्ञान के विषय जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षा होती है।

पात्रता : कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी। अपीयरिंग भी आवेदन कर सकते हैं।

4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक डिग्री (Bachelor's Degree): 75% अंकों के साथ यह डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं (आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट)। वे JRF और Ph.D. के लिए पात्र होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे

आयु सीमा- जेआरएफ के लिए - अधिकतम 30 वर्ष। पीएचडी व असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

एनटीए द्वारा 5 टेस्ट पेपर होते हैं -

1. केमिकल साइंसेज

2. अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज

3. लाइफ साइंसेज

4. मैथमेटिकल साइंस

5. फिजिकल साइंसेज

देखें पूरा नोटिफिकेशन

आवेदन का डायरेक्ट लिंक

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फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 33% ओर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए 25% अंक प्राप्त करने होंगे।

आवेदन फीस

सामान्य : ₹ 1150

सामान्य-EWS / OBC (NCL): ₹ 600

एससी, एसटी, दिव्यांग / थर्ड जेंडर: ₹ 325

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महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की तिथि: 27 मई 2026 से 19 जून 2026 (रात 11:50 बजे तक)

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 20 जून 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन पत्र में सुधार (Correction Window): 22 जून 2026 से 23 जून 2026 तक

परीक्षा की तिथियां: 17 और 18 जुलाई 2026

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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