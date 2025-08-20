CSIR NET Result 2025 : CSIR UGC NET result to be declared on csirnet nta ac in score card cutoff CSIR NET Result 2025 : csirnet.nta.ac.in पर जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट, यहां मिलेगा स्कोर कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CSIR NET Result 2025 : CSIR UGC NET result to be declared on csirnet nta ac in score card cutoff

CSIR NET Result 2025 : csirnet.nta.ac.in पर जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट, यहां मिलेगा स्कोर कार्ड

CSIR NET 2025 Result : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बहुत जल्द सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। नतीजे घोषित होने पर परीक्षार्थी csirnet.nta.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 12:52 PM
share Share
Follow Us on
CSIR NET Result 2025 : csirnet.nta.ac.in पर जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट, यहां मिलेगा स्कोर कार्ड

CSIR NET 2025 Result : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बहुत जल्द सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। नतीजे घोषित होने पर परीक्षार्थी csirnet.nta.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। एनटीए ने इससे पहले मंगलवार को इस पात्रता परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी। इससे पहले प्रोविजनल आंसर पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके लिए ऑब्जेक्शन की विंडो भी खोली थी, जिससे उम्मीदवारों को आंसर की को चैलेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद अब सभी ऑब्जेक्शन का रिव्यू करके एनटीए ने फाइनल आंसर की जारी की है। इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता, पीएचडी में दाखिले के लिए किया जाता है। सीएसआईआर नेट परीक्षा विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित होती है। इसमें विज्ञान के विषय जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षा होती है। एनटीए द्वारा मैथमेटिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के लिए इस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 33% ओर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए 25% अंक प्राप्त करने होंगे।

CSIR UGC NET June 2025 Result: उम्मीदवार ऐसे चेक करें रिजल्ट

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक CSIR UGC NET जून परीक्षा रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। सबमिट पर क्लिक करना होगा।

4. अब आप के सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

CSIR Net
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।