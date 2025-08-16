CSIR NET June 2025: रिजल्ट पर टिकीं निगाहें, जल्द होगा ऐलान; ऐसे करें चेक

CSIR NET जून 2025 के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए सुनहरी सीढ़ी है जो विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और शिक्षण के सपने देखते हैं।

CSIR NET जून 2025 के रिजल्ट का ऐलान जल्द होने वाला है और छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 28 जुलाई 2025 को आयोजित इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 1 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। हर साल लाखों छात्र-छात्राएं इस टेस्ट में शामिल होते हैं ताकि उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सके।

यह परीक्षा विज्ञान से जुड़े पांच अहम विषय हैं जिसमें केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और अर्थ साइंसेज शामिल है। हर विषय का अलग सिलेबस, सवाल और कट-ऑफ तय होता है।

CSIR NET June 2025 ऐसे चेक करें रिजल्ट रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा। वहां ‘CSIR NET June 2025 Result’ लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा। इसके बाद रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी एक्टिव होना ज़रूरी है ताकि उन्हें समय पर नोटिफिकेशन मिल सके।