CSIR NET जून 2025 का कट-ऑफ जारी, csirhrdg.res.in पर करें चेक

CSIR NET जून 2025 परीक्षा का कट-ऑफ घोषित हो गया है। गणित और अर्थ साइंस की कट-ऑफ बढ़ी, जबकि रसायन और भौतिक विज्ञान में कमी दर्ज की गई।

देशभर के हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) ने CSIR NET जून 2025 परीक्षा के परिणाम के बाद अब कट-ऑफ जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया गया था, जिसमें करीब 1.47 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब उम्मीदवार अपनी श्रेणीवार मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ CSIR HRDG की आधिकारिक वेबसाइट csirhrdg.res.in पर देख सकते हैं।

कितने उम्मीदवार हुए सफल? इस बार कुल 984 उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्होंने कैटेगरी 1 में क्वालीफाई किया है। इन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दोनों के लिए योग्य माना गया है। इसके अलावा 9 उम्मीदवार सिर्फ JRF के लिए पास हुए। 25 उम्मीदवारों ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)-फंडेड JRF NET क्वालीफाई किया, जिससे उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की भी पात्रता मिल गई।

UGC फंडेड JRF कैटेगरी में 1,866 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। वहीं, कैटेगरी 2 (असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी एडमिशन) में 2,886 उम्मीदवार पास हुए। कैटेगरी 3 (सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य) में सबसे ज्यादा 9,232 उम्मीदवार क्वालीफाई कर पाए हैं।