CSIR NET December 2025 Answer Key: सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका है कल

संक्षेप: CSIR NET December 2025 Objection Window: एनटीए कल 1 जनवरी 2026 को सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर देगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए अभी csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

CSIR NET December 2025 Answer Key Challenge: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल 1 जनवरी 2026 को सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर देगा। अगर आप भी परीक्षा में शामिल हुए थे और आप आंसर की पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो अभी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं। छात्र 30 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 रात 11:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये की नॉन- रिफंडेबल फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

CSIR NET DECEMBER 2025 Answer Key 2025 Challenge: सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 की आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें- 1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

5. अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, अब जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, उस पर क्लिक करें।

6. अब आप निर्धारित शुल्क का भुगतान कीजिए।

7. फॉर्म को सबमिट करने से पहले चेक जरूर करें।