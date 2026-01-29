CSIR NET December 2025 Result: सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 रिजल्ट का इंतजार, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: CSIR NET December 2025 Result: एनटीए की ओर से जल्द ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

CSIR NET December Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा के परिणाम, स्कोरकार्ड, फाइनल आंसर-की और कट-ऑफ लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर एक साथ जारी किए जाएंगे।

रिजल्ट के साथ जारी होंगे ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सीएसआईआर नेट की परीक्षा देश भर में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। एनटीए केवल रिजल्ट ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ये जानकारी भी साझा करेगा।

फाइनल आंसर-की: प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद तैयार की गई फाइनल उत्तर कुंजी।

विषय-वार कट-ऑफ: अलग-अलग विषयों (जैसे—लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज आदि) के लिए जेआरएफ और लेक्चररशिप की न्यूनतम योग्यता अंक।

व्यक्तिगत स्कोरकार्ड: जिसमें छात्र के सेक्शन-वाइज नंबर और पर्सेंटाइल की जानकारी होगी।

रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया जैसे ही एनटीए पोर्टल पर रिजल्ट का लिंक सक्रिय होगा, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स के फॉलो करके अपना स्कोर देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "CSIR UGC NET December 2025 Result/Score Card" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन को भरें और सबमिट करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ई-सर्टिफिकेट और आगे की प्रक्रिया रिजल्ट घोषित होने के कुछ समय बाद, सफल उम्मीदवारों के लिए यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा 'ई-सर्टिफिकेट' जारी किए जाएंगे। जो उम्मीदवार जेआरएफ के लिए क्वालीफाई करेंगे, वे विभिन्न शोध संस्थानों में पीएचडी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, वहीं नेट पास करने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालयों में पढ़ाने (लेक्चररशिप) के लिए योग्य माने जाएंगे।