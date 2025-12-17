CSIR NET December 2025 Exam Tomorrow: CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा कल से शुरू,जरूर जान लें एग्जाम गाइडलाइंस

संक्षेप: CSIR UGC NET December 2025 Guidelines: एनटीए कल 18 दिसंबर 2025 से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा आयोजित करने वाला है। परीक्षा में जाने से पहले एग्जाम गाइडलाइंस को जरूर जान लें, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न हो।

CSIR UGC NET December 2025 Exam Guidelines: विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली 'CSIR UGC NET दिसंबर 2025' की परीक्षा कल 18 दिसंबर को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो अंतिम समय की हड़बड़ाहट से बचने के लिए परीक्षा के नियमों और एडमिट कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान से देख लें।

परीक्षा का समय और शिफ्ट NTA के अनुसार, परीक्षा दो शिफ्टों में होगी: सुबह की शिफ्ट: 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।

दोपहर की शिफ्ट: 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए 'रिपोर्टिंग टाइम' के अनुसार ही केंद्र पर पहुंचें। गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

गाइडलाइंस- 1. उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर अपने साथ एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेकर जरूर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी।

2. एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की हो), वैलिड फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पैन कार्ड/राशन कार्ड) जरूर लेकर जाएं।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवार अपने साथ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं।

4. उम्मीदवारों के पास पाठ्य (Textual) सामग्री, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल, लॉग टेबल और कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, प्रिंटेड या लिखित सामग्री, कागज़ के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि सामाग्री नहीं होनी चाहिए।

5. परीक्षा हॉल में धूम्रपान, गुटखा चबाना, थूकना आदि सख्त वर्जित है।

6. उपकरण (इंस्ट्रूमेंट)/ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स या किसी भी प्रकार का कागज/स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ/स्नैक्स और चाय/कॉफी/कोल्ड ड्रिंक/पानी (ढीला या पैक), कोई भी धातु की वस्तु परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

7. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, तथा एनटीए परिसर में चोरी या खोये गये किसी भी सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर लिखे समय पर परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना आवश्यक है ताकि परीक्षा केंद्र पर भीड़ से बचा जा सके।

9. अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग समय पर या उससे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों का केन्द्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

10. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा परिसर में देर से प्रवेश की अनुमति नहीं है।

11. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली जाएगी।

12. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तुरंत बाद अपनी आवंटित सीट पर बैठना होगा।

13. यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित सीट के अलावा खुद का कमरा/हॉल या सीट बदलता पाया गया तो उसे अनुचित माना जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा कोई दलील स्वीकार नहीं की जाएगी।

14. अभ्यर्थियों को उपस्थिति शीट पर उचित स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा फोटो चिपकाना होगा।

15. कोई भी अभ्यर्थी, केन्द्र अधीक्षक या संबंधित निरीक्षक ( सेंटर सुपरिटेंडेंट) की विशेष अनुमति के बिना, पेपर की पूरी अवधि समाप्त होने तक अपनी सीट या परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेगा।