CSIR NET City Intimation 2025: CSIR NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए 'सिटी स्लिप' का इंतजार, कैसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: CSIR NET City Intimation Slip 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जा सकती है।

CSIR NET December 2025 City Intimation Slip: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जा सकती है। यह स्लिप उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी पहले ही दे देगी, जिससे वे अपनी यात्रा और अन्य व्यवस्थाएं समय पर कर सकेंगे।

परीक्षा की तारीख CSIR UGC NET दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जानी है। NTA के पिछले रिकॉर्ड और चलन को देखते हुए, उम्मीद है कि यह 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' परीक्षा की तारीख से लगभग 8 से 10 दिन पहले जारी कर दी जाएगी।

यह परीक्षा कंप्यूटर-आधारित मोड (CBT) में विज्ञान के कई विषयों के लिए दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा साइंस स्ट्रीम के छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्रदान करती है।

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है। इसे जारी करने का मुख्य मकसद केवल इतना है कि छात्रों को उनके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी पहले से मिल जाए। इस स्लिप में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा से जुड़ी अन्य गाइडलाइंस नहीं दी होती हैं।

सिटी स्लिप में आपको ये जानकारी मिलेगी उम्मीदवार का नाम

एप्लीकेशन नंबर

विषय

परीक्षा की तारीख

आवंटित परीक्षा शहर

परीक्षा केंद्र का पता और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में होंगे, जो आमतौर पर परीक्षा से दो से तीन दिन पहले जारी किया जाता है।

सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें? जब NTA स्लिप जारी कर देगा, तो उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले CSIR NET की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर आपको “एडवांस सिटी इंटिमेशन फॉर CSIR NET दिसंबर 2025” लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब, अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।

4. आपकी स्क्रीन पर आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दिखाई देगी।

5. भविष्य के लिए इस स्लिप को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।