CSIR NET 2025 Answer Key: सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 आंसर-की का इंतजार, जानें डाउनलोड करने का पूरा तरीका

CSIR NET December 2025 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी करने वाली है।

परीक्षा का आयोजन और परिणाम की दिशा में पहला कदम CSIR NET दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन हाल ही में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। यह परीक्षा लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और अर्थ साइंसेज जैसे पांच प्रमुख विषयों के लिए आयोजित की गई थी। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद, छात्र उत्सुकता से अपनी आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी का आकलन कर सकें।

कैसे डाउनलोड करें आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट? आंसर-की जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे देख सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CSIR NET December 2025 Answer Key / Response Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका NTA छात्रों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे चुनौती दे सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न एक निश्चित शुल्क (जो आमतौर पर रिफंडेबल नहीं होता) जमा करना होगा। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा एक्सपर्ट द्वारा की जाएगी, जिसके बाद 'फाइनल आंसर-की' और फिर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी CSIR NET परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। रिस्पॉन्स शीट के जरिए छात्र यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, जिससे अंकों की गणना करना आसान हो जाता है।