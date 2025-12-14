CSIR NET Admit Card 2025 Out : 18 दिसंबर को परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

संक्षेप: CSIR NET दिसंबर सत्र की परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 18 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवार अभी हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।

CSIR NET दिसंबर सत्र की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 14 दिसंबर 2025 को CSIR NET 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी पंजीकृत उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

कहां और कैसे मिलेगा CSIR NET Admit Card 2025 CSIR NET दिसंबर सत्र का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालना जरूरी है।

CSIR NET 2025 परीक्षा कब होगी CSIR NET दिसंबर सत्र की परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। परीक्षा कुल पांच विषयों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनमें शामिल हैं जिसमें अर्थ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज जैसे विषय शामिल हैं।

CSIR NET Admit Card 2025 डाउनलोड करने की प्रक्रिया उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं

2. होमपेज पर “Download CSIR UGC NET Admit Card” लिंक पर क्लिक करें

3. स्क्रीन पर लॉगिन विंडो खुलेगी

4. आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें

5. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें

एडमिट कार्ड डाउनलोड में दिक्कत हो तो क्या करें अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें। समस्या बनी रहे तो ब्राउज़र बदलकर देखें या किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करें। इसके अलावा ब्राउजर की कैश और कुकीज क्लियर करने के बाद दोबारा प्रयास करें।