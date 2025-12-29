CSIR NET 2025 Answer Key: सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 आंसर-की का csirnet.nta.ac.in पर इंतजार, इस तरह कर सकेंगे चेक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CSIR NET 2025 Answer Key coming soon at csirnet.nta.ac.in, know how to download response sheet out
संक्षेप:

CSIR NET December 2025 Answer Key: एनटीए जल्द ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी करने वाली है।

Dec 29, 2025 10:53 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CSIR NET December 2025 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी करने वाली है।

परीक्षा का आयोजन और परिणाम की दिशा में पहला कदम

CSIR NET दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन हाल ही में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। यह परीक्षा लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और अर्थ साइंसेज जैसे पांच प्रमुख विषयों के लिए आयोजित की गई थी। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद, छात्र उत्सुकता से अपनी आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी का आकलन कर सकें।

सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें?

आंसर-की जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे देख सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CSIR NET December 2025 Answer Key / Response Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका

NTA छात्रों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे चुनौती दे सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न एक निश्चित शुल्क (जो आमतौर पर रिफंडेबल नहीं होता) जमा करना होगा। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा एक्सपर्ट द्वारा की जाएगी, जिसके बाद 'फाइनल आंसर-की' और फिर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

CSIR NET परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। रिस्पॉन्स शीट के जरिए छात्र यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, जिससे अंकों की गणना करना आसान हो जाता है।

आंसर-की जारी होने के एक से दो सप्ताह के भीतर ही फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। अपडेट के लिए नियमित रूप से NTA की वेबसाइट चेक करते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
CSIR Net Ugc Net Answer Key
