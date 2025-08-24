ICSI CS जून रिजल्ट 2025: कल आएंगे एग्जिक्युटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के नतीजे, ऐसे करें चेक

ICSI CS जून 2025 रिजल्ट कल घोषित होगा। सुबह 11 बजे प्रोफेशनल और 2 बजे एग्जिक्युटिव का नतीजा आएगा। छात्र icsi.edu पर जाकर मार्कशीट सहित रिजल्ट देख सकेंगे।

कॉर्पोरेट करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Institute of Company Secretaries of India (ICSI) कल यानी 25 अगस्त 2025 को कंपनी सेक्रेटरी (CS) जून 2025 एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा। प्रोफेशनल प्रोग्राम का नतीजा सुबह 11 बजे और एग्जिक्युटिव प्रोग्राम का नतीजा दोपहर 2 बजे आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर चेक किया जा सकेगा।

कैसे देखें रिजल्ट छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल साइट पर जाकर ‘Examinations’ ऑप्शन चुनना होगा, फिर "CS Executive and Professional June 2025 Result" लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स भरकर नतीजा देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा।

डाक से आएगी मार्कशीट की हार्ड कॉपी इस बार का रिजल्ट ई-मार्कशीट के साथ जारी किया जाएगा। वहीं फिजिकल कॉपी डाक के जरिए उम्मीदवारों के पते पर भेजी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को 30 दिनों के भीतर मार्कशीट प्राप्त नहीं होती है तो वे सीधे संस्थान से exam@icsi.edu पर संपर्क कर सकते हैं।