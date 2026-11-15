CSEET रिजल्ट 2026 जारी, भक्ति संजय शाह बनीं ऑल इंडिया टॉपर, अभिमन्यु और मंजीरी भी रहे आगे
ICSI ने CSEET अक्टूबर 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। भक्ति संजय शाह ने AIR 1 पाई। स्कोरकार्ड icsi.edu पर देखा जा सकता है।
कंपनी सेक्रेटरी बनने का सपना देखने वालों के लिए रविवार का दिन खास रहा। लंबा इंतजार खत्म हुआ और नतीजे सामने आ गए। इस बार सबसे ऊपर नाम चमका भक्ति संजय शाह का। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI ने 15 नवंबर को कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट अक्टूबर 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में बैठे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट दोपहर दो बजे जारी होना था।
कौन रहा टॉप तीन में
भक्ति संजय शाह पहले नंबर पर रहीं। दूसरी रैंक अभिमन्यु सिंह राजपूत के नाम रही। तीसरे स्थान पर मंजीरी जोशी रहीं। इन तीनों ने लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब इनके घरों में बधाइयों का दौर चल रहा होगा। ICSI ने यह परीक्षा 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच करवाई थी। उम्मीदवार अपने विषयवार नंबर भी देख सकते हैं। साथ ही ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है।
रिजल्ट कैसे देखें
रिजल्ट देखना बहुत आसान है। बस ये कदम उठाइए।
- सबसे पहले icsi.edu पर जाइए।
- CSEET अक्टूबर 2026 रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक कीजिए।
- मांगी गई लॉगिन जानकारी भरिए। इसमें रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा।
- सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- विषयवार नंबर जांचिए और स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए।
- इसका प्रिंट या पीडीएफ संभालकर रखिए। आगे काम आएगा।
पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए
ICSI के नियम साफ हैं। हर विषय में कम से कम 40 फीसदी अंक लाना जरूरी है। साथ ही कुल मिलाकर 50 फीसदी अंक भी चाहिए। दोनों शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार ही पास माने जाते हैं। ऐसे उम्मीदवार कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में दाखिले के हकदार बनते हैं।
नंबरों से संतुष्ट नहीं तो क्या करें
कई बार उम्मीद से कम नंबर आ जाते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। ICSI ने उम्मीदवारों को अपनी कॉपी देखने का मौका दिया है। इसके लिए SMASH पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण और प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन 16 नवंबर 2026 को रात 12 बजकर 1 मिनट से शुरू होगा। आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2026 है। उत्तरपुस्तिका निरीक्षण की फीस 450 रुपये प्रति विषय है। प्रमाणित कॉपी के लिए 500 रुपये प्रति विषय देने होंगे।
नंबरों की दोबारा जांच भी मुमकिन
जिन्हें लगता है कि नंबर जोड़ने में कहीं चूक हुई है वे मार्क्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यह प्रक्रिया भी SMASH पोर्टल से होगी। आवेदन 16 नवंबर को सुबह 12 बजकर 1 मिनट पर खुलेगा। रिजल्ट घोषित होने के 21 दिन के भीतर अर्जी लगानी होगी। यानी आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2026 है। वेरिफिकेशन की फीस 250 रुपये प्रति विषय है। ध्यान रहे कि यह फीस वापस नहीं होती। इसलिए आवेदन सोच-समझकर कीजिए।
जो उम्मीदवार पास हुए हैं उनके लिए अब असली सफर शुरू होगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा। जो इस बार चूक गए उनके पास अगला मौका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ICSI ने CSEET फरवरी 2027 की परीक्षा 1 से 4 फरवरी के बीच रखी है। हालांकि इस सत्र का रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर को बंद हो चुका है। ऐसे में अगले सत्र के लिए अभी से तैयारी में जुट जाना समझदारी होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि तय तारीखों के भीतर ही अपनी अर्जी दें। साथ ही ICSI की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। नई सूचना सबसे पहले वहीं आती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव