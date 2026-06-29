Aadhaar Operator Job 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए आधार सेवा केंद्र में बंपर नौकरी, बिहार में सबसे ज्यादा पद

सीएससी ई-गवर्नेंस ने बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 125 आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 20 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बेरोजगारी के इस दौर में अगर आप भी एक अच्छी और भरोसेमंद नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों पर एक शानदार भर्ती निकाली है। यह बहाली मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए की जा रही है, जहां कुल 125 खाली पदों को भरा जाना है। जो युवा 12वीं पास कर चुके हैं या जिन्होंने आईटीआई और डिप्लोमा किया है, वे अपने ही जिले में काम करने के इस बेहतरीन अवसर का फायदा उठा सकते हैं। यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आपको अपने घर के आस-पास ही पोस्टिंग मिल सकती है, जिससे नौकरी की तलाश में किसी अजनबी शहर में भटकने का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है।

भर्ती की कुछ बेहद खास और जरूरी बातें इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती मियाद एक साल तय की गई है। इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को जिला स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। भर्ती को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है, इसलिए सारी प्रक्रिया सीएससी के आधिकारिक जॉब पोर्टल के जरिए ही पूरी की जाएगी। सीएससी ई-गवर्नेंस की इस शानदार पहल से न केवल बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा, बल्कि आधार सेवा केंद्रों पर आम लोगों की सहूलियत में भी जबरदस्त इजाफा होगा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे जुड़कर आप समाज की सीधी मदद भी कर पाएंगे।

आवेदन की अहम तारीखें जिनका रखना होगा ध्यान नौकरी की तलाश में जुटे हर नौजवान के लिए समय की पाबंदी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी या वेबसाइट के सर्वर डाउन होने जैसी दिक्कतों से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अंतिम दिन का बिल्कुल भी इंतजार न करें और समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें। ध्यान रहे कि इसके अलावा फिलहाल किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी आगे चलकर पोर्टल पर ही साझा की जाएगी।

कौन कर सकता है इस पद के लिए आवेदन हर सरकारी या संविदा आधारित नौकरी की तरह इस भर्ती के लिए भी कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक आवेदक के लिए निहायत जरूरी है। सबसे पहली शर्त उम्र की है, जिसके तहत उम्मीदवार का कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है, हालांकि अधिकतम उम्र को लेकर फिलहाल कोई सख्त नियम नहीं बताया गया है। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो 12वीं पास युवा इसके लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने 12वीं नहीं की है, तो 10वीं के साथ दो साल का आईटीआई या फिर तीन साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना भी पूरी तरह से मान्य होगा। इसके साथ ही एक सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास यूआईडीएआई (UIDAI) से मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा जारी किया गया आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जो लोग पहले से सीएससी में वीएलई (VLE) के तौर पर काम कर रहे हैं, वे इस भर्ती में हिस्सा लेने के योग्य नहीं माने जाएंगे।

राज्य और जिले के हिसाब से खाली पदों का पूरा ब्योरा अब अगर बात की जाए कि किस राज्य में कितने पदों पर भर्ती होनी है, तो सबसे ज्यादा मौके बिहार के युवाओं के हिस्से में आए हैं। बिहार के लगभग हर प्रमुख जिले जैसे पटना, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, गया, पूर्णिया और समस्तीपुर समेत कई अन्य जगहों पर एक से लेकर छह पदों तक की वैकेंसी निकली है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बालोद, बलरामपुर, कोंडागांव, बीजापुर और बस्तर जैसे जिलों में अच्छे खासे पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर, सिवनी, झाबुआ, धार और सीहोर में एक-एक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल यवतमाल जिले के लिए सिर्फ एक ही पद पर भर्ती की जानी है।

नौकरी लगने के बाद कितनी मिलेगी सैलरी नौकरी की बात आते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में सैलरी का ही उठता है, जो कि पूरी तरह से जायज भी है। इस भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि यह सीधे तौर पर उनके राज्य के नियमों पर निर्भर करेगा। आसान भाषा में समझें तो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सरकार ने 'अर्ध-कुशल' (Semi-skilled manpower) कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, उसी के हिसाब से हर महीने वेतन दिया जाएगा। यह हर राज्य के लिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन यह इतना जरूर होगा कि आप अपनी मेहनत का सही मोल पा सकें।

बिना सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार क्या करें बहुत से युवाओं के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर उनके पास अभी आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वे क्या करें। इसका रास्ता भी बेहद आसान और सीधा है। आपको सबसे पहले यूआईडीएआई के अधिकृत एग्जाम पोर्टल पर जाकर परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब स्टेट टीम आपके आवेदन को हरी झंडी दिखा देगी, तब आप आराम से परीक्षा दे सकेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको ई-लर्निंग पोर्टल के जरिए अपना एलएमएस (LMS) सर्टिफिकेशन भी पूरा करना होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी होते ही आपके हाथ में वह जरूरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसके बाद आप इस पद के लिए बेफिक्र होकर अपना दावा ठोक सकते हैं।

आवेदन करने का सबसे आसान और सही तरीका आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है, इसलिए किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीएससी के जॉब पोर्टल 'career.csccloud.in' पर जाना होगा। वहां आपको अपने राज्य के हिसाब से दी गई नौकरी की लिंक तलाशनी होगी। जैसे ही आप सही लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां 'अप्लाई नाउ' का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके अपनी सारी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी बेहद सावधानी के साथ भरें। आखिर में अपने सभी जरूरी दस्तावेज, खास तौर पर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करें और 20 अगस्त 2026 से पहले अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें।