12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की शानदार भर्तियां शुरू
csc aadhaar supervisor operator bharti 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया से जुड़कर अपने ही जिले में नौकरी पाने का मौका है। शानदार पदों पर भर्ती चल रही है इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।
csc aadhaar supervisor operator bharti 2026: देश में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते दायरे के बीच युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा मौका सामने आया है। CSC e-Governance Services India Ltd. ने आधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 252 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती Digital India मिशन के तहत की जा रही है, जिसका मकसद गांव से शहर तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।
इस भर्ती में खास बात यह है कि 12वीं पास, आईटीआई या डिप्लोमा धारक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कम पढ़ाई के बाद भी सरकारी व्यवस्था से जुड़कर स्थिर आय का रास्ता खुल सकता है।
आवेदन की तारीख और प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा।
उम्मीदवारों को पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा, फिर अपने जिले से संबंधित “Aadhaar Supervisor Operator” पद को चुनकर आवेदन भरना होगा।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस अभियान के तहत कुल 252 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां अलग अलग जिलों में की जाएंगी ताकि आधार सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। चयनित उम्मीदवारों की तैनाती आधार सेवा केंद्रों पर की जाएगी, जहां वे नामांकन, अपडेट और सत्यापन जैसे काम संभालेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
शैक्षणिक योग्यता को आसान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें। उम्मीदवार निम्न में से कोई एक योग्यता रखते हों:
- 12वीं पास
- मैट्रिक के बाद 2 वर्ष का आईटीआई
- मैट्रिक के बाद 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा
इसके साथ एक जरूरी शर्त भी है। उम्मीदवार के पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का प्रमाणपत्र होना चाहिए, जो UIDAI से अधिकृत परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो।
अन्य जरूरी योग्यताएं
उम्मीदवार को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा में संवाद करने की क्षमता जरूरी मानी जाएगी। जिस जिले के लिए आवेदन किया गया है, वहां के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिल सकती है।
उम्र सीमा क्या है
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सख्त सीमा नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है, जिससे अधिक उम्र के इच्छुक उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है।
नौकरी का स्वरूप कैसा रहेगा
यह नियुक्ति एक वर्ष के अनुबंध पर आधारित होगी। यानी शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होगी, लेकिन काम के अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आगे अवसर बढ़ सकते हैं। डिजिटल सेवाओं से जुड़ी होने के कारण इस अनुभव की मांग भविष्य में भी बनी रहती है।
कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को संबंधित राज्य के सेमी स्किल्ड श्रेणी के लिए तय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। यानी सैलरी अलग अलग राज्यों में वहां की सरकारी मजदूरी दर के अनुसार तय होगी। इसके अलावा कार्य अनुभव और स्थानीय जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अवसर भी मिल सकते हैं।
चयन कैसे होगा
भर्ती प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उम्मीदवारों को लंबी परीक्षा प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। सबसे पहले आवेदन के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इंटरैक्शन या साक्षात्कार लिया जा सकता है। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवारों को आधार सेवा केंद्र पर तैनात कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे चयन अपेक्षाकृत जल्दी पूरा होने की संभावना है।
आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी सही भरना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
युवाओं के लिए क्यों अहम है यह भर्ती
आज के समय में आधार सेवाएं हर सरकारी और निजी काम का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों की मांग लगातार बढ़ रही है।
यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है जो अपने जिले में रहकर ही रोजगार पाना चाहते हैं और डिजिटल सेवाओं के साथ जुड़कर स्थिर काम करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर के विस्तार के साथ इस तरह की नौकरियों की उपयोगिता और बढ़ रही है।
जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ऑनलाइन फॉर्म भर दें, क्योंकि समय सीमा के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
