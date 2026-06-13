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CSBC Constable Exam 2026: सिपाही भर्ती परीक्षा के नियम में बदलाव, पेन लेकर नहीं आएंगे अभ्यर्थी; पढ़ें गाइडलाइन

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केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा (CSBC Constable Exam 2026) के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेन लेकर अभ्यर्थी नहीं आएंगे।

CSBC Constable Exam 2026: सिपाही भर्ती परीक्षा के नियम में बदलाव, पेन लेकर नहीं आएंगे अभ्यर्थी; पढ़ें गाइडलाइन

केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा (CSBC Constable Exam 2026) के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेन लेकर अभ्यर्थी नहीं आएंगे। केंद्रों पर ही अभ्यर्थियों को कलम उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि 14 जून को दो पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर यह निर्देश दिया गया है।डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को सभी अधिकारियों और केन्द्राधीक्षकों के साथ परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है कि परीक्षा शुरू होने के एक घंटा पहले से केन्द्राधीक्षक और वीक्षक मोबाइल नहीं रखेंगे।

मुजफ्फरपुर जिले में 22 केन्द्रों पर यह परीक्षा होनी है। पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 तो दूसरी पाली के लिए दोपहर एक बजे है।

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परीक्षा खत्म होने के बाद ही कक्ष से निकलेंगे उम्मीदवार

मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति को लेकर यह परीक्षा ली जा रही है। परीक्ष समाप्ति के बाद ही अभ्यर्थी कक्ष से निकलेंगे। ऐसे में केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। कहा गया है कि गर्मी का समय है, ऐसे में इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। 17 जून को भी इसके लिए दो पाली में परीक्षा होगी।

दोनों पाली के लिए अलग-अलग समय में मिलेगा प्रश्नपत्र

परीक्षा को लेकर नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दोनों पाली की परीक्षा के लिए अलग-अलग समय पर प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट मिलेंगे। इसके साथ ही खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। पहली पाली के लिए 9.30 तो दूसरी पाली के लिए 2.30 बजे सुविधानुसार केन्द्र के किसी परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों, दो वरीय शिक्षकों और स्टैटिक दंडाधिकारी-पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में इसे खोला जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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4 चरणों में होनी है परीक्षा

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की लिखित परीक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह परीक्षा चार चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण 14 जून, दूसरा 17 जून, तीसरा 24 जून और चौथा चरण 28 जून को होना है।

परीक्षा की पारदर्शिता

वहीं, परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। केन्द्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में होने वाली इस बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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