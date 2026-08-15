CSBC , BPSSC : बिहार पुलिस में 26000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ढाई महीने में पूरी होगी
बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि अगले दो से ढाई महीने में 26 हजार से अधिक नये पदों पर बिहार पुलिस में बहाली होगी। विभिन्न परीक्षा आयोगों के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है।
शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दारोगा के 1799 पदों पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और चालक सिपाही के 4361 पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से बहाली चल रही है।
दारोगा की मुख्य परीक्षा 27 मई 2026 को हुई है जबकि चालक सिपाही के लिए मोटर वाहन चालक दक्षता परीक्षा 22 से शुरू होगी। इसके सहित कुल 26574 पदों पर पुलिस में बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसे दो-ढाई महीने में पूरा कर लिया जायेगा। डीजीपी ने कहा कि 22 हजार से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति कर जिलों में योगदान कराया जा चुका है। इससे राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ कर 1.21 लाख हो गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में 50 हजार से अधिक सिपाही की नियुक्ति हो चुकी है, जो कुल पुलिस बल का 40 फीसदी है। डीजीपी ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों के पास पुलिस दीदी की तैनाती की नयी व्यवस्था हुई है। इसके लिए 1500 स्कूटी खरीद के लिए शुक्रवार को ऑर्डर दे दिया गया है। 15 दिन में इसकी आपूर्ति हो जायेगी। इसके बाद अगले एक महीने में पुलिस कर्मियों को 3100 बाइक भी मुहैया करा दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी