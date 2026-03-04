Hindustan Hindi News
Bihar Police Vacancy : बिना दौड़ व कूद के बिहार पुलिस में 83 कांस्टेबल की भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

Mar 04, 2026 08:09 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CSBC Bihar Constable Vacancy 2026: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार की ओर से बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर) के 83 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 5 मार्च 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है।

CSBC Bihar Constable Vacancy 2026: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार की ओर से बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर) के 83 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 5 मार्च 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन 6 फरवरी से शुरू हुए थे। 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए csbc.bihar.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा। इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ कूद का एग्जाम नहीं होगा। मेरिट मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी।

किस कैटेगरी के कितने पद

अनारक्षित (UR) – 34 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 8 पद

अनुसूचित जाति (SC) – 13 पद

अनुसूचित जनजाति (ST) – 01 पद

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) – 18 पद

पिछड़ा वर्ग (BC) – 10 पद

पिछड़ा वर्ग की महिलाएं (BCW) – 02 पद

योग्यता : 12वीं पास।

उम्र सीमा

आयु सीमा – अभ्यर्थी की आयु की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर की जाएगी। कट-ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की आयु-सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगीः

(क) गैर-आरक्षित कोटि के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष।

(ख) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण, अर्थात न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष।

(ग) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, अर्थात न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण, अर्थात न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष।

(ङ) बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

सभी पदों के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा क्वालिफाइ करने वालों को ही अगले चरण शारीरिक मापतौल के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट लिस्ट मुख्य परीाक्षा के प्राप्तांक से बनेगी। अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं हालांकि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

कद काठी कितनी हो

शारीरिक मापदण्ड - ऊंचाई, सीना और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड -

(क) लंबाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

वजन

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना जरूरी

लिखित परीक्षा का पैटर्न

प्रथम प्रश्न पत्र –

90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों का होगा।

द्वितीय प्रश्न पत्र –

90 मिनट का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी पूर्णांक 100 अंक होगा।

दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं को समेकित रूप से मुख्य लिखित परीक्षा की संज्ञा दी जाएगी तथा मुख्य लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार होगी।

नेगेटिव मार्किंग

दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

30 प्रतिशत से ऊपर अंक लाना जरूरी

लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक मापतौल परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।

सभी अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क - 100 रुपये

आवेदन प्रक्रिया

- केंद्रीय चयन पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट (csbc.bihar.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होम पेज पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत दिए गए Advt. No. 01/2026: For Selection of Constables (General Duty Close Cadre) in Special... नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

- नए पेज पर नोटिफिकेशन खुल जाएगी। इसे पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- पिछले पेज पर वापस आएं और सबंधित लिंक पर क्लिक करें।

- अब ‘Registration’ पर क्लिक करें। दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

