Bihar Police Vacancy : बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 1.6 Km दौड़ना होगा

Wed, 20 Aug 2025 09:12 AM

Bihar Police Constable Recruitment 2020: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना की ओर से 4361 पदों पर निकाली गई बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए आज 20 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन 21 जुलाई से शुरू हुए थे। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के मूलनिवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे।

यहां जानें रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन समेत अहम बातें- 1. किस वर्ग के लिए कितने पद अनारक्षित, पद : 1772

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), पद : 436

अनुसूचित जाति, पद : 632

अनुसूचित जनजाति, पद : 24

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पद : 757

पिछड़ा वर्ग, पद : 492

पिछड़ा वर्ग महिला, पद : 248

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

- इसके साथ ही उम्मीदवार के पास हल्के व भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

3. वेतनमान : 21,700 से 69,100 रुपये।

4. आयु सीमा : न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 वर्ष।

किस वर्ग के लिए क्या है आयु सीमा

- गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष

- पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र - 20 वर्ष और अधिकतम उम्र - 27 वर्ष

- पिछडा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र - 20 वर्ष और अधिकतम उम्र - 28 वर्ष

- एससी व एसटी कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंटर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष

- बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जा सकेगी।

5. शारीरिक मापदंड : लंबाई : - सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी व एसटी वर्ग के पुरुष - 160 सेमी

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - 155 सेमी

सीना :

- सामान्य व पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए 81 सेंटीमीटर (फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के बाद 86 सेंटीमीटर)

- एससी, एसटी, एमबीसी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 79 सेंटीमीटर (फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के बाद 84 सेंटीमीटर)

6. चयन प्रक्रिया : योग्यता उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा/ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा निर्धारित 100 अंकों की होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को दो घंटे का समय दिया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ सात मिनट में पूरी करनी होगी।

- महिला उम्मीदवारों को एक किलोमीटर की दौड़ सात मिनट में पूरी करनी होगी।

- इसके साथ ही पुरुष उम्मीदवारों को ऊंची कूद तीन फीट छह इंच और लंबी कूद 10 फीट करनी होगी।

- महिला उम्मीदवारों को ऊंची कूद दो फीट छह इंच और लंबी कूद सात फीट करनी होगी।

- गोला फेंक प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को 16 पौंड का गोला न्यूनतम 14 फीट तक फेंकना होगा।

- महिला उम्मीदवारों को 12 पौंड का गोला न्यूनतम आठ फीट तक फेंकना होगा।

- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट (ड्राइविंग) के लिए बुलाया जाएगा।

- इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट के आमंत्रित किया जाएगा।

नोटिफिकेशन पढ़ें

ड्राइविंग टेस्ट

- ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जीप, कार और बस/ट्रक चलाने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

- इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

8. मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र, वाहन चालन एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा

9. चयन की मेरिट कैसे बनेगी - लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मेरिट सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये क्वालिफाइंग होगी। तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तोवज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी।

- चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजन अवधि के आधार पर तैयार की जायेगी।

10. आवेदन शुल्क : एससी/एसटी श्रेणी व सभी वर्गों की महिला आवेदकों के लिए 180 रुपये।

अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 675 रुपये।