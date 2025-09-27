CSBC Bihar Police Result 2025 Download Pdf : Bihar Police Constable Result Download Pdf sarkari result roll number CSBC Bihar Police Result 2025 Download Pdf : बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डाउनलोड पीडीएफ, 99690 पास, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CSBC Bihar Police Result 2025 Download Pdf : Bihar Police Constable Result Download Pdf sarkari result roll number

CSBC Bihar Police Result 2025 Download Pdf : बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डाउनलोड पीडीएफ, 99690 पास

Bihar Police Constable Result 2025 Download Pdf : सीएसबीसी बिहार पुलिस पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट csbc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। चयनित 99,690 अभ्यर्थियों में 62,822 पुरुष हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 10:18 AM
share Share
Follow Us on
CSBC Bihar Police Result 2025 Download Pdf : बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डाउनलोड पीडीएफ, 99690 पास

Bihar Police Constable Result 2025 Download Pdf : सीएसबीसी बिहार पुलिस पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट csbc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। निर्धारित पद से पांच गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया है। चयनित 99,690 अभ्यर्थियों में 62,822 पुरुष, बिहार की मूल की 36,834 महिला और 34 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इनमें 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी और 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल है। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में संभावित है। इसके लिए कार्यक्रम की सूचना पर्षद की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित होगी।

इस भर्ती से 19838 कांस्टेबल पदों पर बहाली होगी। कुल 19838 पदों की भर्ती में 7935 पद अनारक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1983, अनुसूचित जाति के लिए 3174, अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 3571, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 2381, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 595 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6717 पद आरक्षित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए 397 पद हैं।

चयन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लिखित परीक्षा महज क्वालिफाइंग होगी। इसमें क्वालिफाइ करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट ( शारीरिक दक्षता परीक्षा) में प्रवेश कर पाएंगे।

फिजिकल टेस्ट के नियम

दूसरा चरण - ‘शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा’ - कुल100 अंकों की होगी।

दौड़ - अधिकतम 50 अंक ।

सभी कोटि के पुरुषों 1 मील (1.6 किमी) अधिकतम 6 मिनट में,

5 मिनट से कम - 50 अंक

5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 किमी अधिकतम 5 मिनट में,

4 मिनट से कम - 50 अंक

4 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक - 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

- गोला फेंक - अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

16 फीट से 17 फीट तक - 09 अंक

17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक - 13 अंक

18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक - 17 अंक

19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक - 21 अंक

20 फीट से ज्यादा - 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा ।

12 फीट से 13 फीट तक - 09 अंक

13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक - 13 अंक

14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक - 17 अंक

15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक - 21 अंक

16 फीट से ज्यादा - 25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

ऊॅंची कूद- अधिकतम 25 अंक ।

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - न्यूनतम ऊॅंचाई 4 (चार) फीट

04 फीट - 13 अंक

04 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

04 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

05 फीट - 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - - न्यूनतम ऊॅंचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट - 13 अंक

03 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

03 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

04 फीट - 25 अंक

शारीरिक मापदण्ड - ऊंचाई, सीना और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड -

(क) लंबाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

वजन

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना जरूरी

Bihar Police Result Bihar Police Recruitment Bihar Police Bharti अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।