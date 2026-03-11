Bihar Police Constable Recruitment: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती PET प्रक्रिया संपन्न, अब फाइनल रिजल्ट का इंतजार
Bihar Police Constable Recruitment: बिहार में खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में 19,838 सिपाही के पदों पर बहाली के लिए चल रही शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा (PET) सोमवार, 11 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। करीब तीन महीने तक चली इस लंबी प्रक्रिया के बाद अब अभ्यर्थियों को अपने फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भर्ती का यह चरण शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा कर लिया गया है।
दिसंबर से चल रहा था जांच का दौर
सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत पिछले साल 15 दिसंबर से हुई थी। पटना के विभिन्न केंद्रों पर कड़कड़ाती ठंड से लेकर बदलते मौसम के बीच अभ्यर्थियों ने अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी स्पर्धाएं शामिल थीं, जिनके आधार पर अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता को आंका गया।
आंकड़ों की जुबानी: भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी
पर्षद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 99,690 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जांच (PET) के लिए योग्य घोषित किया गया था। हालांकि, इनमें से सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 79,932 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के विभिन्न चरणों में शामिल हुए। शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में पुरुषों का दबदबा रहा, जिनकी संख्या 50,477 थी। महिला अभ्यर्थियों ने भी भारी उत्साह दिखाया और कुल 29,426 महिलाओं ने अपनी शारीरिक दक्षता साबित की। इस भर्ती प्रक्रिया में समावेशिता की एक मिसाल भी देखने को मिली, जहां 29 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने भी सिपाही बनने की दौड़ में हिस्सा लिया।
पारदर्शिता के साथ हुआ मूल्यांकन
केंद्रीय चयन पर्षद ने इस बार तकनीक और सख्त निगरानी का उपयोग किया ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे। बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल टाइमिंग के माध्यम से धांधली की गुंजाइश को खत्म किया गया। अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने सफल संचालन के लिए पूरी टीम और प्रशासनिक अमले को बधाई दी है।
मेरिट लिस्ट पर टिकी निगाहें
शारीरिक परीक्षा के संपन्न होने के बाद अब अगला और अंतिम कदम 'मेरिट लिस्ट' तैयार करना है। पर्षद के मुताबिक, अंतिम चयन मुख्य रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों और मेरिट लिस्ट के मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
चयनित 19,838 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय आरक्षण के नियमों और विभिन्न श्रेणियों के कट-ऑफ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अंतिम रूप से सफल होने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होगा, जिसके बाद वे बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों और इकाइयों में अपनी सेवा देना शुरू करेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स