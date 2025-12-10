CSBC Bihar Police Exam : बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज, जानें एंट्री टाइम समेत सभी नियम

संक्षेप: CSBC Bihar Police Constable Exam : केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की बिहार पुलिस व बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर होगी। केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ओएमआर शीट के साथ प्रश्नपत्र भी परीक्षार्थियों से वापस ले लिया जाए।

CSBC Bihar Police Constable Exam : केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की बिहार पुलिस व बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर होगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। बुधवार को 27 केन्द्रों पर आयोजित परीक्षा को लेकर यह निर्देश दिया गया है। कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के प्रवेश का रिपोर्टिंग टाइम 9.30 से रखा गया है। 10.30 के बाद किसी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मुजफ्फरपुर जिले में 15 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर एवं सीसीटीवी लगाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष में दीवाल घड़ी लगेगी। परीक्षा अवधि में वीडियो ग्राफी करायी जाएगी।

क्या हैं गाइडलाइंस ई-प्रवेश पत्र व वैद्य फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के अंदर अभ्यर्थियों को मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच, डिजिटल डायरी, पॉमटॉप, पीडीए समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लिखित सामग्री, सादा कागज व क्लिपबोर्ड ले जाने की मनाही है। अभ्यर्थियों को स्वयं पेन लाने की अनुमति नहीं है। कलम ओएमआर शीट के साथ सीलबंद बॉक्स में उपलब्ध करायी जाएगी और उसी का उपयोग अनिवार्य होगा। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न-पुस्तिका व ओएमआर शीट केंद्र से बाहर ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठों के निशान का डिजिटल सत्यापन, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की जाएगी।

विभिन्न जिलों से परीक्षार्थी देर रात ही पहुंचे जंक्शन पर डेरा डाले हुए थे। वहीं, केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ओएमआर शीट के साथ प्रश्नपत्र भी परीक्षार्थियों से वापस ले लिया जाए। परीक्षा शुरू होने के शुरुआती एक घंटे तक केन्द्राधीक्षक और वीक्षक भी मोबाइल नहीं रखेंगे। वीक्षकों को कक्ष का आवंटन परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले होगा। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक होगी। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे।