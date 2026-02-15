Bihar Police PET Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET एडमिट कार्ड जारी, csbc.bihar.gov.in से करें डाउनलोड
CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार यानी CSBC ने कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
Bihar Police Driver Constable PET Admit Card 2026: बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल ड्राइवर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार यानी CSBC ने कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वे अब पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड लिंक हुआ एक्टिव
बोर्ड ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक लिंक को एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की जानकारी
लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा, चालक पद होने के कारण उम्मीदवारों के ड्राइविंग स्किल टेस्ट का भी कड़ा परीक्षण किया जाएगा।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Bihar Police' टैब पर क्लिक करें।
3. वहां 'Download Admit Card for PET of Driver Constable' वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
4. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
5. कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट
शारीरिक परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ अपने फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) की ओरिजनल कॉपी और फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है। साथ ही, मांगे गए सभी ओरिजनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ रखें क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है।
सावधानी और निर्देश
बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल या नौकरी दिलाने वाले दलालों से सावधान रहें। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और शारीरिक दक्षता पर आधारित है। यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती (जैसे नाम या फोटो की गलती) है, तो उम्मीदवार तुरंत बोर्ड के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
