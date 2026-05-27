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CSBC : NEET के चलते स्थगित हुई बिहार पुलिस की यह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने नीट एग्जाम के चलते 21 जून को आयोजित होने वाली वायरलेस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बिहार पुलिस वायरलेस में सिपाही की लिखित परीक्षा अब 28 जून को होगी।

CSBC : NEET के चलते स्थगित हुई बिहार पुलिस की यह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

बिहार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने नीट एग्जाम के चलते 21 जून को आयोजित होने वाली वायरलेस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बिहार पुलिस वायरलेस में सिपाही की लिखित परीक्षा अब 28 जून को होगी। 21 जून को ही नीट यूजी की परीक्षा है। इसको देखते हुए केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने 21 जून को होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित करते हुए 28 जून को परीक्षा की नयी तिथि घोषित कर दी। 993 पदों के लिए 2.75 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। एक पद के लिए लिखित परीक्षा में 277 अभ्यर्थियों के बीच प्रतियोगिता होगी।

अन्य परीक्षाएं जस की तस

- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही, गृह विभाग (कारा) में कक्षपाल और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 पदों पर चयन के लिए 14 एवं 17 जून को लिखित परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 तो दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से होगी।

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- विशेष शाखा बिहार में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) में सिपाही के 83 पदों पर चयन के लिए 24 जून को लिखित परीक्षा होगी। प्रथम पेपर की परीक्षा सुबह 10 बजे और द्वितीय पेपर की परीक्षा दोपहर 3.30 बजे से होगी। अभ्यर्थियों को पर्षद के जारी ई-प्रवेश पत्र पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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